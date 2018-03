El Villarreal lleva a Rodri a «la Roja»

Es el futbolista que más minutos acumula en el Villarreal CF en LaLiga Santander 2017-18 (2.328), ha recuperado 246 balones en el presente curso liguero y es una pieza clave en el esquema de Javi Calleja. Con este cartel de presentación a nadie le extraña que Rodrigo Hernández (Madrid, 1996) haya sido citado por la selección española absoluta para participar en los amistosos contra Alemania y Argentina de la próxima semana.

Conocedor a la perfección de cómo se trabaja en el combinado nacional ya que ha pasado por todos los equipos de las categorías inferiores, sus actuaciones en el Villarreal le han llevado ahora hasta La Roja. «La verdad es que no sé muy bien cómo explicar lo que se siente. Mucha felicidad. Pero supongo que necesitaré un par de horas para asimilarlo porque es algo con lo que se sueña desde pequeño. Uno va paso a paso para conseguir pequeñas metas e intenta lograr algún día llegar a esto», reconocía el joven futbolista al conocer la noticia.

Rodri será, salvo contratiempos de última hora, internacional absoluto con 21 años, pero ser uno de los más jóvenes de la convocatoria no le condicionará. «Yo trabajo día a día para algún día poder representar a mi país. Me ha tocado ahora, con 21 años, pero no me voy a achicar por ser joven. Voy a aprovechar la oportunidad y ser ambicioso. Si me ha llamado Julen (Lopetegui) es porque cree que puedo estar en la lista para el Mundial», añadió.

El centrocampista madrileño, que se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, explicaba que «sé que, a parte de un premio, es una obligación, un reto tener que representar a mi país, así que espero dar lo mejor de mí y hacerlo con el mayor orgullo posible». «Ya solo el hecho de estar en esa lista de 50 jugadores te enorgullece, pero lo veía bastante lejos. Uno nunca pierde la esperanza y yo intento trabajar para mi club lo máximo posible día a día y esto es el resultado de hacerlo bien con el equipo», apostilló.

Rodri se reencontrará en La Roja con algunos jugadores con los que coincidió en categorías inferiores como Marco Asensio o Saúl Ñíguez, y tendrá la ocasión de tratar en primera persona con el seleccionador nacional. «A Julen lo conozco poco. He tocado a otros seleccionadores de categorías inferiores, pero con él nunca he coincidido. No obstante, he oido cosas buenas de él y está haciendo un buen trabajo en la selección, y para mí lo más importante es que apuesta por la gente joven, así que yo intentaré devolverle la confianza».

El futbolista del Villarreal podría debutar en alguno de los dos amistosos previstos, dos partidos que él considera algo más. «Son dos amistosos, pero para mí no lo serán y voy a tratar de dar lo mejor de mí, siempre desde la humildad como he hecho hasta ahora», concluyó.



Listado completo. Porteros: David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Nápoles), Kepa Arrizabalaga (Athletic); defensas: Álvaro Odriozola (Real Sociedad), Nacho Fernández (Real Madrid), Sergio Ramos (Madrid), Dani Carvajal (Madrid), Gerard Piqué (Barcelona), Jordi Alba (FC Barcelona), César Azpilicueta (Chelsea), Marcos Alonso (Chelsea); centrocampistas: Andrés Iniesta (Barcelona), Saúl Ñíguez (Atlético), Jorge Resurrección 'Koke' (Atlético), Thiago Alcántara (Bayern Múnich), Isco (Madrid), David Silva (Manchester City), Dani Parejo (Valencia), Rodrigo Hernández (Villarreal); y delanteros: Marco Asensio (Madrid), Lucas Vázquez (Madrid), Iago Aspas (Celta), Diego Costa (Atlético) y Rodrigo Moreno (Valencia).