Pressió popular per les pensions

Estem assistint en directe al desmantellament del sistema de benestar. Veiem com tots els serveis públics que prioritzen el bé comú: sanitat, educació, pensions, dependència..., s'estan maltractant en benefici de interessos privats per part del Partit Popular i amb el suport del seu soci de govern, Ciudadanos. Si no invertim la tendència amb un cop de timó, en pocs anys només tindran accés als serveis bàsics aquelles persones que se'ls puguen pagar, ja que l'orientació a privatitzar els Drets Bàsics és més que evident. On queden els articles de la Constitució Espanyola que defensen el dret al treball, a un habitatge digne i adequat, a les pensions, a la sanitat pública i de qualitat, a l'educació o a la igualtat entre homes i dones? «Només ens recordem de Santa Llúcia quan plou».

En els últims dies estem veient mobilitzacions sense precedents al nostre país. La vaga del 8 de març va fer tremolar els fonaments del patriarcat, marcant un abans i un deprés en la sensibilitat social en allò referent a igualtat. Qui es podia imaginar al Sr. M.Rajoy en un llacet lila? Fins i tot el Sr Rivera vol «abanderar» la lluita feminista!

L'alta mobilització que ben segur mantindrà en un esglai al Partit Popular és la dels i les pensionistes. Fartes com estan de veure com pugen els preus dels lloguers, de la llum o dels medicaments i no així les pensions que només han pujat el 0,25%. Les nostres majors han perdut la por i han eixit als carrers a exigir la viabilitat del sistema públic de pensions. Ja no es creuen la «cançoneta» de que no hi han diners per a revalorar les pensions l'IPC, mentre estan veient com sí que hi han diners per a rescatar a la banca, a les autopistes, al Castor o que la corrupció te una despesa de 90.000 milions de euros a l'any. Ja no es creuen que el sistema públic de pensions no siga sostenible, tenen clar que el seu desmantellament obeeix a una estratègia europea orquestrada pels bancs per a fer negoci amb els plans de pensions privats. O perquè pensen vostés que desgraven aquests plans de pensions privats?

Tampoc es creuen la reacció del Partit Popular a les manifestacions anunciant mesures de poc calat. Els i les pensionistes del nostre país exigeixen la revaloració de les pensions a l'IPC, la revocació del factor de sostenibilitat (que farà que es devaluen fins un 20% al 2.050), que s'elimine la desgravació dels plans de pensions privats en favor del fons de pensions i que es garantisquen les prestacions mitjançant els pressupostos generals de l'Estat. En definitiva, que es prioritze el rescat a la ciutadania i no a les elits econòmiques per a les que treballen tant el Partit Popular com els seus successors Ciudadanos. «Per a mostra un botó», a Castelló ambdós partits han vetat totes les Declaracions Institucionals del Pacte del Grau a favor de les pensions, i al Congrés el Partit Popular ha vetat totes les iniciatives de Podemos en el mateix sentit. Només amb pressió popular es poden canviar els torns.