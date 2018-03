Qui som doncs les persones feministes?

La redacció del I Pla d'Igualtat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha posat en marxa en els diferents Departaments de Salut els Grups d'Igualtat, que són la unió de l'esforç d'homes i dones per a dotar els professionals de la sanitat pública d'un conjunt ordenat de mesures, tendents a arribar a la igualtat de tracte i d'oportunitat entre companys i companyes, i a eliminar la discriminació per raó de sexe, garantint la participació de tots i totes.

Al Departament de Salut de la Plana, aquest grup porta un any treballant perquè som sabedors que les polítiques d'igualtat en institucions com aquesta milloren el clima laboral, la productivitat, l'absentisme i optimitza els talents de les persones. Informar i formar en polítiques d'igualtat entre dones i homes, contribueix també a eradicar situacions de discriminació i violència. I en una plantilla tan feminitzada com la sanitària, hem de desestructurar els estereotips sobre homes i dones, els seus rols i els seus requisits en la societat, en la família i en el treball.

La incorporació de la igualtat a les tasques quotidianes no requereix de grans procediments, únicament requereix de compromís i voluntat. Iniciem amb el Dia de la Dona un segon any de treball en el que esperem aportar noves línies d'actuació i deixar la nostra empremta en un major nombre de treballadores i treballadors.

Avui en dia encara ens trobem amb perilloses tendències entre algunes de les persones que més influeixen en la societat. Es parla malament del feminisme sense saber mai que és exactament i quin és el significat d'aquesta paraula. No parlaríem de tendència, si no fora perquè a les dones ens segueixen matant, assajant, infravalorant i discriminant.

Fa uns mesos, al descans d'un curs sobre Igualtat impartit per l'Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut, ens vàrem creuar amb una antiga companya. Després de saludar-nos, ens vàrem interessar mútuament pels cursos que fèiem i al respondre que nosaltres estavem a l'EVES per un curs d'Igualtat, ens va sorprendre la seua resposta: «Jo no vull la igualtat», «Ni masclisme ni feminisme», ens va dir. «La paraula feminisme sona radical», pensen alguns.

Qui som doncs les persones feministes?

Som qui busquem la igualtat per a la dona. Hi han moltes dones influents a la societat que no es reconeixen feministes, encara que sempre han viscut com a tal perquè saben que «elles valen tant com ells». Supose i espere que la companya d'aquell curs també pense així. Per tant, no més li resta que s'informe i que no tinga por de dir, ben alt i ben clar: «Sóc feminista».

Com diu una reconeguda periodista, hi han lluites que deuen començar amb un diccionari amb la mà.