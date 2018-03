El martirio del veterano Paco Montañés en el Tenerife

No está teniendo suerte el castellonense esta temporada.

n La semana pasada se cumplieron cinco meses de aquella entrada que recibió Paco Montañés durante la disputa del partido Tenerife-Numancia y de la que todavía no se ha recuperado del todo. Al fornido atacante le queda poco y desde hace unos días ya trabaja con el resto de compañeros, aunque todavía no está para competir cuando se ha cumplido una vuelta entera desde que sufrió aquel esguince grave en el tobillo izquierdo. Fue lo diagnosticado por los servicios médicos de la entidad tinerfeña, que calcularon un periodo de baja de tres meses. Al final son cinco, y aún no está de vuelta.

Francisco Montañés Claverías (Castelló, 8 de octubre de 1986) se formó en las categorías inferiores del Castellón, donde llegó procedente del Unisport, extinto club local de la capital de la Plana. Luego pasó por la cantera del Barcelona y finalmente aterrizó en la del Villarreal, donde dio el salto al primer filial que logró el histórico ascenso a Segunda División. Sus siguientes pasos transcurrieron por el Alcorcón, Real Zaragoza, Espanyol, Levante (temporada 2016-17) y en el presente curso liguero en el Tenerife, donde no ha tenido excesiva fortuna por esa lesión anteriormente citada. En concreto, acumula siete partidos de Liga, con 157 minutos. Sin goles, sin amarillas y sin rojas.

El verano pasado, tras causar baja en el Levante, se incorporó al Tenerife. Se comprometió por dos temporadas, hasta junio de 2019. El curso pasado, en la escuadra levantinista disputó 23 partidos (22 de la competición liguera y una participación en la Copa del Rey) y ahora Paco Montañés confía en estar disponible en las próximas semanas para un conjunto tinerfeño que aún aspira a meterse en los puestos que dan derecho a disputar los 'play-ofs' de ascenso a Primera División, y regresar a la máxima categoría.

La Segunda División está muy igualada y todo es posible en estos momentos.