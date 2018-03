Vila-real acoge en unas jornadas agrónomas a un herbolista que afirma curar el cáncer con plantas

La presencia en una mesa redonda del agricultor y herbolista Josep Pàmies ha solapado por completo la celebración de las IV Jornadas de Agroecología Antonio Bello en Vila-real, organizadas por la Universidad de la Laguna (Tenerife), con el apoyo de la Universitat Politècnica de València (UPV), la Generalitat y el Ayuntamiento de Vila-real.

De hecho, la UPV emitió un comunicado en el que se desmarcaba de la invitación del agricultor y aseguraba estar «totalmente en contra de sus habituales declaraciones carentes de cualquier principio científico», al tiempo que invitaba «a cualquier entidad, institución o persona a no ofrecer a Pàmies un altavoz público para exponer sus ideas por la peligrosidad de éstas para la salud pública».

La UPV salió al paso de las acusaciones de invitar a Pàmies a un acto organizado por la institución y aseguraba que «estas jornadas utilizan el sistema de inscripción y matriculación de la Universitat Politècnica de València, por lo que en la web de las mismas aparece nuestra marca». La UPV pidió perdón por el error y aseguró que los profesores de la institución que participan en las jornadas lo hacen a título personal.

En concreto, la presencia de Pàmies ha desvirtuado la celebración de unas jornadas que por primera vez se celebran fuera de las Islas Canarias y que la propia Generalitat ha querido respaldar con la presencia de la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra. Desde el gabinete de Mónica Oltra se insistió ayer en que la presencia de la vicepresidenta en la inauguración de las jornadas no significa dar crédito a uno los ponentes, sino a las jornadas en sí mismas, para «visibilizar» la importancia de su celebración. Estas mismas fuentes recalaron la responsabilidad sobre la invitación a Pàmies en la organización. La conselleria de Medio Ambiente informó en su día que, por problemas de agenda, la consellera Elena Cebrián no participaría en la clausura, como así estaba anunciado.

En este sentido, el director de la Cátedra Antonio Bello en la Universidad de La Laguna y coordinador general de las jornadas, José Luis Porcuna, indicó que «las jornadas son un espacio de libertad en las que se intentan recoger distintas visiones de la agroecología y aunque está claro que Pàmies es una persona mediática, desde la organización se le ofrece el espacio para dar su visión, estemos de acuerdo o no con ella».

Respecto al hecho de que la participación del agricultor se dé en una mesa redonda titulada «Agricultura, alimentación y salud», Porcuna considera que «se le ha invitado desde la perspectiva agrícola, ya que no son unas jornadas de medicina». «La agricultura afecta a la alimentación y la alimentación a la salud y la agroecología apuesta por una alimentación sana, ecológica, sin pesticidas», concluye. En cuanto a Pàmies, el catedrático matiza que «es polémico, mediático y tiene sus detractores, pero para nosotros eso no tiene ninguna importancia. Él tiene opiniones que no compartimos, pero por eso no le quitamos la palabra».

Josep Pàmies asegura que las propiedades de la Stevia, que él cultiva y vende a través de una página web y de una red de distribuidores, ayudan a combatir la diabetes, así como considera que el consumo de Epilobio de flor pequeña soluciona las dolencias del cáncer de próstata o que las distintas variedades de Kalanchoe ayudan a curar el cáncer.