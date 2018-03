El Consell no ha sacado aún la plaza de conserje del IES José Vilaplana

n La contratación de los dos conserjes que faltan en el IES José Vilaplana de Vinaròs depende directamente del área de Administración Pública de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas.

Este centro educativo, que cuenta con unos 800 alumnos y en el cual por la mañana se imparten clases de ESO y Bachillerato y por la tarde ciclos formativos, se ha quedado sin los dos conserjes que había por la mañana, quedando sólo el de la tarde.

A principios del mes de noviembre se jubiló una de las bedeles del turno de mañana, y la semana pasada el conserje que quedaba, lo que ha motivado una situación agobiante, tanto para alumnos como profesores.

Son los profesores los quienes ahora se encargan de abrir y cerrar puertas del centro, y atienden como pueden a los familiares que van a buscar a los alumnos.

La presidenta del AMPA del centro, Pilar Bono, explicó ayer que «el personal no docente depende de Función Pública, pero aún no han sacado la convocatoria pública para cubrir la plaza vacante desde el mes de noviembre y ahora se le añade la del segundo conserje». Bono informó de que, «pese hablar con la conselleria y otras administraciones implicadas en el tema, nos han explicado que es un proceso de administración y que seguramente aún tardará un tiempo... Función Pública asignan estas plazas cuando estima conveniente».

La presidenta del AMPA apuntó que «se ha tenido la coincidencia en un corto espacio de tiempo de estas dos jubilaciones, y también nos han dicho que no pueden cubrirse de forma provisional». A este respecto lamentó que haya pasado tanto tiempo desde noviembre y no se haya cubierto la plaza. «Hemos hechos muchas reclamaciones tanto a la Conselleria de Educación, hemos hablado con Inspección, en Castelló, València, hemos hablado también con Función Pública y aún estamos esperando respuestas», apuntó.

La presidenta del AMPA informó que el problema de falta de personal no docente en este centro no viene de ahora. «Hace casi un año que hemos estado sin un administrativo, hace unos días se ha cubierto la plaza. Habían dos administrativos, pero desde hace casi un año sólo había uno, cubriéndose la que faltaba hace una semana», señala.

El problema de falta de personal no docente no afecta sólo a este instituto, hay otros centros educativos que tienen el mismo problema, explicó la presidenta del AMPA, quien indicó que le «consta que esto está pasando en otros centros, la propia Conselleria de Educación ha dicho que no es un problema sólo nuestro».

Por otro lado, varios estudiantes suscribieron ayer las palabras de Jezabel Molina, representante de los alumnos en el consejo escolar del centro, y vinieron a decir que no entienden como sabiendo que los dos conserjes se iban a jubilarse en apenas cuatro meses no se haya cubierto al menos la plaza de uno de ellos. Además, se estudia realizar algún tipo de concentración o acto de protesta.