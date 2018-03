El Villarreal B se queda sin margen de error

n La derrota del sábado ante el Valencia Mestalla (2-0) en la Ciudad Deportiva Antonio Puchades deja el Villarreal B con muy poco margen de error si no quiere verse desbancando de las plazas de play-off de ascenso a Segunda División. Todo se apretó más por arriba con los triunfos de los principales perseguidores y ahora la escuadra amarilla tendrá que prepararse para afrontar un duro calendario que empezará este sábado (18.00 horas) recibiendo al Lleida Esportiu en el Mini Estadi y viajando siete días después a Elche para jugar en el Martínez Valero contra los franjiverdes que ahora son segundos en la tabla.

El Mallorca se escapa y hay que olvidarse de él. Los bermellones suman 59 puntos. Segundo ahora es el Elche (51 puntos), que tras sumar siete de los nueve últimos puntos ha superado al filial. Precisamente el Villarreal B es tercero con 50 puntos, tras solo sumar tres de los doce últimos puntos. Cuarto es el Cornellà con 48, mientras que quinto se encuentra el próximo rival de los villarrealenses: el Lleida Esportiu (47) tras sumar doce de los quince últimos puntos. Ganar sería importante por aquello del gol-average (0-0 en el Camps d'Esports). Y ojo con el Badalona, que es sexto en la tabla con 46 puntos.

Lo más inmediato es este fin de semana. Ya se ha comentado que el Villarreal B recibirá al Lleida este sábado por la tarde. El Elche tendrá una complicada salida al campo del Ebro, mientras que el Cornellà jugará como local contra el Olot, a la vez que el Badalona visitará a un Llagostera-Costa Brava que necesita ganar. Y para dentro de dos semanas queda ese atractivo Elche-Villarreal B, mientras que el Lleida recibirá al Formentera, el Badalona al Alcoyano y el Cornellà visitará al Sabadell.



Otra baja más

El Villarreal B jugará el sábado con la baja segura del centrocampista zaragozano Manu Mornales, que el sábado en València forzó la quinta amarilla porque no podía jugar contra el Lleida por estar con la selección española sub-19. A él se unirán los lesionados Diego Fuoli, Leo Suárez y Ramiro Guerra. El técnico Miguel Álvarez estará a la espera de si podrá contar o no con Pau Francisco Torres y Chuca si no son citados por el primer equipo.