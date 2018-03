L'Aplec dels Ports reivindica que «ni queremos desaparecer, ni permitir que pase»

n La Asociación Cultural Aplec dels Ports y la comisión organizadora de la 40ª edición, que se celebrará en Vilafranca, han dado a conocer el manifiesto de este año. En él aseguran que Els Ports es una «comarca envejecida que lucha día a día para continuar existiendo». En este sentido, indican que las niñas y niños ven como se cierran escuelas, la juventud ha de irse en busca de trabajo y los mayores son testigos de como los pueblos se van despoblando. Además, denuncian las lagunas en infraestructuras y servicios, «cada año hemos de lamentar carencias de todo tipo».

A pesar de ello, enumeran las cosas positivas que les hacen querer seguir viviendo en sus pueblos: un paraje natural rico y abundante, una lengua propia con sus variantes territoriales, una historia y una cultura compartida que une a los distintos pueblos de la comarca, unas tradiciones que les hacen recordar quienes son y de donde vienen, unas fuertes relaciones interpersonales, la educación de calidad y contacto de las escuelas rurales, un fuerte sentimiento de pertenencia y la importancia de la lucha de la mujer en el mundo rural. «Hace cuarenta años se inició este proyecto y haremos que no se acabe, que no se acabe el Aplec, que no se acabe la comarca, porque la nuestra es una tierra llena de vida», concluyen.