Otra gran lección de superación

El 25 de agosto de 2017 marcará un antes y un después en la carrera de Andrés Fernández. Aquel día, cuando el Villarreal CF afrontaba la segunda jornada de LaLiga Santander en Anoeta contra la Real Sociedad, el portero murciano salió a intentar salvar el uno contra uno de Juanmi que suponía el 3-o para los locales y su rodilla se rompió. Las pruebas médicas confirmaron los peores presagios y el jugador se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Más de doscientos días después, Andrés Fernández ha recibido el alta médica y ya es uno más a las órdenes del técnico Javi Calleja.

«Han sido muchos meses de trabajo oscuro dentro del gimnasio y muchos meses en los que he tenido mucha gente pendiente de mí y ayudándome, por eso cuando te dan el alta es como un objetivo para todos», explicaba el propio jugador, quien llevaba un par de semanas trabajando con normalidad junto al resto de sus compañeros.

Su lesión coincidió con la recta final de la recuperación de Sergio Asenjo, lesionado también de gravedad en una de sus rodillas. «Sergio tiene experiencia en este tema y en los ejercicios de recuperación y me ha ayudado mucho. Él y los servicios médicos del club, que lo tienen muy controlado», añade.

Sin lugar a dudas, si un hecho ha marcado la recuperación de Andrés Fernández es que en los casi siete meses que ha estado recuperándose nunca ha perdido la sonrisa. «He intentado llevarlo lo mejor posible. He intentado no frustrarme aunque a veces veía a los compañeros jugar y me daba rabia. Pero he intentado llevarlo con alegría y cumpliendo con todas las recomendaciones para estar bien cuanto antes», confiesa.

Aunque ha habido momentos en los que se veía bien y capaz «de forzar», el portero del Villarreal ha tenido a su alrededor quien la ha parado los pies. «Por suerte me han frenado y por eso creo que ha salido todo bien», bromea.

Su recuperación ha sido de lo más exigente, trabajando mañana y tarde y, en ocasiones, hasta tres veces al día, hasta completar esos 210 días de intenso trabajo. «Cuando sales de ahí valoras mucho más el estar con los compañeros y estar en el día a día con el equipo. Se ven las cosas de forma diferente», asegura Andrés Fernández, quien no quiere marcarse una fecha concreta para volver a jugar. «No tengo ninguna expectativa. Intento estar lo mejor posible para coger cuanto antes el mejor ritmo posible y estar para ayudar a mis compañeros. Será el míster el que decida lo que tenga que decidir. Siempre he pensado así y lo más importante es verme bien», insiste.

Operado por el doctor Pedro Luis Ripoll en el Centro de Excelencia FIFA Ripoll y de Prado Quirón Murcia el pasado 5 de septiembre, el portero del Villarreal ya ha pasado página a la lesión y vuelve a ser el de siempre. «He intentado mantener la alegría, no estar ni enfadado ni triste, porque cuando mejor tienes el ánimo, la recuperación siempre te va a ir mejor», concluye el futbolista murciano, quien ha recibido numerosas muestras de cariño tras recibir el alta médica.