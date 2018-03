Hacienda embarga el 50 % de la pensión a Carlos Fabra por los delitos fiscales

«No me nombre a ese señor, que me entra terror». Así se refería Carlos Fabra ayer en una entrevista respecto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y en referencia a las órdenes de embargo emitidas contra él para hacer frente a la condena de cuatro años de prisión y a la multa de 1,4 millones de euros por los cuatro delitos fiscales cometidos entre 1999 y 2003 de los que la Audiencia de Castelló lo consideró culpable en 2013.

Fabra, que fue entrevistado en Antena 3 y que el jueves compareció en la comisión de investigación de Les Corts sobre el desvio de fondos de Feria Valencia a la trama Gürtel, reveló al ser preguntado por sus ingresos derivados de los premios obtenidos en la lotería, reveló que el ministerio de Hacienda tiene ejecutada una orden de embargo frente a su pensión del 50% para cumplir con el pago de la multa a la que fue condenado.

«Si no fuera por mis hijos, mi mujer y yo dificilmente podríamos llegar a fin de mes», indicó Fabra, quien relató que «la casa donde vivo es del banco y mía, y el señor Montoro y sus secuaces me tienen retenido el cincuenta por ciento de mi jubilación para ir pagando la multa».

No obstante, los acreedores de Fabra van más allá del ministerio y así el ex piloto de motociclismo Álex Debón también ha ordenado embargos sobre las cuentas de Fabra para cobrar los más de 370.000 euros que le adeuda el ex mandatario del Partido Popular en Castelló, condenado en sentencia firme tras no pagarle ni un euro de un préstamo personal que suscribieron ambos entre 2009 y 2013.

Precisamente, Fabra se molestó cuando le citaron sus relaciones con el Partido Popular y espetó en referencia a la entrevistadora, «a mi y al Partido Popular no me mezcle; yo hace cinco años que no pertenezco al Partido Popular».

Al respecto, el que fuera presidente de la formación conservadora en Castelló desde 1991 hasta 2011 manifestó «desconocer absolutamente» la financiación ilegal confesada por diversos empresarios castellonense y manifestada como cierta en sede judicial por el secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa. Un juicio que el ex presidente de la Diputación de Castelló siguió con «detenimiento» y unas declaraciones que el propio Costa le habría desmentido a su hija, Andrea Fabra.

Respecto a los casos pendientes con la justicia, Carlos Fabra, que ya ha cumplido la condena de cuatro años de prisión por los delitos fiscales desde hace cinco meses, afronta en la actualidad una investigación por cohecho que sigue la Audiencia de Castelló respecto a los patrocinios de Aerocas al motociclista Álex Debón.

Así mismo, Fabra y la familia del golfista de Borriol, Sergio García, tenían pendiente una causa por un posible delito societario por la venta del Club de Campo Mediterráneo, situado en La Coma (Borriol). Sin embargo, el ex mandatario castellonense indicó que «esa causa está archivada definitivamente, y hace mucho», cuando fue cuestionado por ella.