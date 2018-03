Los mejores arroces de Orpesa

´Casa Chimo´ es uno de los restaurantes más apreciados de Orpesa. Con más de treinta años de historia, el local dirigido por Chimo Guillamón y Teo Moreno cuenta con un gran reconocimiento entre vecinos y visitantes. Su especialidad son los arroces. ´Casa Chimo´ ofrece paella con marisco, valenciana, arroz al horno o con bogavante como plato principal. También cocinan pescados y carnes. El local dispone de dos comedores y una terraza en donde sirven tanto comidas como cenas.

«Lo que más demandan nuestros clientes son los arroces. Lo que más solemos hacer son paellas de marisco, valenciana y arroz al horno. También arroz con bogavante, del senyoret o a banda», explica Chimo, que destaca la importancia de cocinar una buena paella para diferenciarse de otros locales que, sobre todo en temporada estival, aprovechan la presencia de turistas para ofrecer raciones de arroz como un plato más, dejando la calidad de los arroces en un segundo plano.

Además, ´Casa Chimo´ ofrece también como plato principal pescados como lenguado, merluza o lubina o carne como chuletas de cordero o entrecot. Todo ello se suele pedir con unos entrantes como sepia, pulpo o tabla de ibéricos. Chimo dispone también de una amplia carta de vinos y postres. Los clientes que acuden al local a cenar pueden elegir entre las raciones y los bocadillos de la carta. También se puede comer a base de tapas. ´Casa Chimo´ dispone de dos comedores interiores y una terraza que da a la avenida de la Estación.

Tradicional y familiar, el dueño asegura que «tenemos clientes que vienen desde el primer día. He conocido gente que venía con niños pequeños y ahora vienen esos niños con sus hijos. Ahora en Semana Santa tendremos muchas familias que se juntan por estas fechas», explica Chimo. Fuera de temporada reciben clientes de Orpesa, Castelló, Onda, Vila-real, l´Alcora o València. En Semana Santa y verano atienden a clientes de otros puntos de España o de otros países, que pasan sus vacaciones en la localidad.

Chimo abrió el restaurante en noviembre de 1975. «Empecé en el sector de la hostelería en Mallorca en el año 1970. Estuve en tres hoteles e hice de todo. Comencé de pinche en la cocina y pasé por la recepción, hice de botones, telefonista, recepcionista, ayudante de camarero, camarero y en la barra. En un hotel he tocado todos los departamentos», recuerda Chimo, que también trabajó en Barcelona, València y Onda, municipio del que es natural.

En el año 1975 llegó a Orpesa y compró el local del antiguo restaurante ´Las olas´, en la avenida de la Estación número 48. Chimo ha tenido el restaurante abierto todos los años excepto la temporada 1996-1997, que llevó el local del Club Náutico de Orpesa.

«Cuando me dijeron de renovar el contrato les dije que no y volví a este local. La temporada en las zonas de costa es muy corta y no podía tener una plantilla tan amplia como para tener dos locales abiertos, así que me quedé en Casa Chimo», indica. Ese año, amplió el local.