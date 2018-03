De todos es conocida la famosa frase de Julio César de que «la mujer del César no sólo debe ser honrada, sino además parecerlo». Parece ser que al dictador romano no le sentó demasiado bien que su mujer Pompeya Sila participase en una Saturnalia, especie de orgía sólo para mujeres, en la que se coló un hombre disfrazado de mujer (el general Publio Clodio) para seducirla. César repudió a su mujer porque aun habiendo sido descubierto a tiempo el hombre y no habiendo habido tiempo material para ningún tipo de escarceo amoroso entre ellos, siempre quedó abierto un resquicio a la duda de si aquello fue, o no, una cita concertada por ambos.

Hoy en día aquella frase de la antigua Roma ha sobrepasado el estricto ámbito del matrimonio y es aplicable en todos aquellos casos en que la duda se cierne sobre el comportamiento de una persona, que por su cargo –profesor, político, sacerdote, etc.– esta sometido a un plus de honestidad en su comportamiento público. Así pues, hay actos de estas personas que aún siendo estrictamente legales, sin embargo les son reprochables porque bordean el límite de esa especial moralidad pública que se les exige.

Esta semana varias personas públicas han traspasado esta línea roja de esa honestidad ejemplar que deberían transmitir por razón de su cargo. En el primer lugar del ranking, sin duda alguna se encuentra la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha acaparado el máximo interés nacional al hacerse público toda una serie de irregularidades –de momento presuntas– en la obtención de un máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Parece ser que varias notas del expediente que aparecían con el epígrafe de «No Presentada» fueron modificadas dos años después de terminado el master por una funcionaria. Asimismo parece ser que el título del máster es de fecha anterior a la de la lectura del Trabajo de Fin de Master (TFM). Y finalmente, también parece ser (todo bajo el prisma de la presunción) que no aparece el famoso trabajo. Las bromas en Twitter han estado sembradas, como el famoso «un abrazo para el compañero que esté ahora mismo escribiendo el trabajo de fin de Máster de Cifuentes que aparecerá dentro de unos días». Lo que más me sorprende de esta historia –de ser cierta– es la facilidad con la que se ha modificado una nota. Un servidor sabe, por su condición de profesor en el Máster de la Abogacía de la UJI y del Grado de Derecho, que no es posible cambiar la nota de un acta sin efectuar la correspondiente Diligencia (ahora incluso hay que justificar por escrito por qué se cambia la nota), y que la única persona autorizada para modificarla es el profesor que cometió el error de transcripción, de modo que me parece alucinante –si se me permite la expresión– que una funcionaria pueda cambiarla. En este caso la cuestión puede que no sólo traspase la línea roja de la honestidad sino también la del Código Penal puesto que varias Asociaciones de Estudiantes ya han presentado una denuncia ante la Fiscalía para que Cifuentes sea citada como investigada por un delito de cohecho y aporte las pruebas pertinentes sobre como obtuvo el master. Para quienes supuestamente modificaron el expediente se pide un delito de falsedad documental.

El segundo caso de honestidad entredicha es la del candidato a la presidencia a la Generalitat de Catalunya, el señor Jordi Turull, al que los parlamentarios de la CUP le han negado los dos votos que necesitaba para ser President. Directamente alegan los "cupaires" que rechazan a Turull porque ellos pretenden la República y no la autonomía. No obstante, mucho ha pesado que sobre el presidenciable haya pesado el estigma de que sea «el candidato del tres por ciento». Si bien es cierto, que nunca se ha enjuiciado a Turull sobre ninguna cuestión sobre la corrupción de Convergència, sin embargo, el hecho de que durante muchísimos años haya estado moviéndose entre gente ahora encausada por corrupción –fue amigo de los Pujol, de Artur Mas– hace que a su credibilidad le sea aplicable el dicho de la mujer del césar.

Finalmente, en el propio Castelló tenemos a un personaje público, Juanvi Bellido, cuyo comportamiento público también ha sido continuamente puesto en entredicho –por la prensa local– por traspasar la línea roja del comportamiento ejemplar que se esperaría de un presidente la Junta de Festes. En este caso ya se ha abierto una expediente disciplinario por el Consell Rector del Patronat de Festes de Castelló. En el seno de este citado expediente podrá probarse si son ciertos los hechos de las continuas descalificaciones a la concejala Sara Usó o su chusco comportamiento con el Cónsul de Rumanía así como otras cuestiones como la venta de lotería (sin contar con autorización). De ser ciertos esos hechos, en el expediente se tendrá que determinar si aquellas son cuestiones que pertenecen al ámbito del Derecho administrativo, con su correspondiente sanción, o si por el contrario pertenecen al ámbito de la mujer del César y terminarán con una simple reprobación por parte de la ciudadanía.