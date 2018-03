Ruiz: «Cuanto antes se resuelva el expediente a Bellido, mejor para todos»

n El expediente abierto para aclarar diversas actuaciones consideradas incorrectas por el presidente de la Junta de Festes, Juanvi Bellido, se ha convertido de nuevo en un tema incomodo para PSPV y Compromís, que esperan ahora que las gestiones se agilicen lo más rápido posible, sea cual sea el resultado final. La portavoz del gobierno local, a su vez vicepresidenta del Consell Rector del Patronat Municipal de Festes que aprobó el citado expediente, no ocultó casi la necesidad de que «lo mejor para todos es que la instrucción del expediente se resuelva cuanto antes».

Insistió en todo momento, a preguntas de los medios de comunicación, en que no se trata de una caza de brujas para condenar a Bellido. «Aquí no se está sancionando ni juzgando a nadie, sino que se trata de poner luz a todas las cosas que se han ido conociendo estos días». En esta línea, añadió que «no me cansaré de decir que lo que se quiere es averiguar la certeza de determinados hechos».

Sin entrar a valorar la amenaza del presidente de la Junta de Festes de querellarse contra el equipo de gobierno por injurias -«tiene todo el derecho a hacerlo»-, Verònica Ruiz defendió la elección del gerente del Patronat de Festes, Vicente Montolío, como instructor, pese a las críticas por parte de Bellido de ser una persona vinculada al Partido Socialista. Por ello, pidió que se deje trabajar tanto a Montolio como a la secretaria, que serán los que desde el próximo lunes comiencen a definir los pasos a dar para la resolución del expediente.

Así, una vez se llegue a una conclusión, el paso siguiente será convocar un nuevo Consell Rector para aprobar o no el dictamen finales, en el que puede figurar por supuesto el cese de Bellido como presidente de la Junta, si así se determina tras la investigación. Por ello, incidió en que es este órgano, y no la asamblea de fiestas, es el competente para tomar esta decisión. Al respecto, hay que recordar que, en 2015, las elecciones a la presidencia de la Junta de Festes dieron, efectivamente, el triunfo a Bellido, lo que supuso que la asamblea propusiese su nombramiento, que fue firmado finalmente por la presidenta del Consell Rector, Sara Usó.

El expediente disciplinario a Juanvi Bellido se ha abierto, como ya se ha publicado estas semanas, por una presunta mala gestión, marcada por desplantes a cargos públicos, un incidente con el cónsul de Rumanía, ausencias injustificadas a actos de la Magdalena o la venta de lotería sin tener capacidad jurídica. A este listado se podrían incorporar al expediente otros temas por analizar, como la presunta utilización de un vehículo oficial -cedido a la Junta de Festes para la Magdalena- en un viaje privado a las fallas de Sagunt el pasado lunes.



«Compra de votos» para el PP

El portavoz popular adjunto, Juan José Pérez Macián, manifestó por su parte que «lo acontecido en las últimas horas con la Federació de Colles, diciendo que nunca hubiera votado a favor de la apertura de expediente al presidente de la Junta de Fiestas, como hizo la persona que les representa en el Consell Rector, Jose Juan Sidro, es un escándalo». A su juicio, «esta reacción nos da la razón cuando decimos que es un proceso contaminado de origen, comprando los votos en contra del presidente de la Junta de Fiestas». Según Pérez Macián, Jose Juan Sidro «es un activista de Compromís que ha prejuzgado de antemano y condenado ya al presidente de la Junta de Fiestas». «Su voto fue clave, pero sucio», concluye.

Al respecto, cabe aclarar que Sidro, y así lo han dicho tanto él como la Federació de Colles, votó a nivel particular porque, aunque vinculado a las collas, no está en representación de la Federació.