enfrentamientos asiduos

en el pequeño mundo fallero de Borriana, el primer protagonista es el monumento fallero. En el apartado social por este orden, las reinas, las falleras mayores, las damas de honor y los falleros, sin los cuales no habrían fiestas. En los actos oficiales más relevantes, alcalde o alcaldesa, concejal y presidente de Junta Local Fallera y en cada comisión los falleros que componen la misma. Desde que esta fiesta cuenta con una federación de fallas en numerosas ocasiones, y sobre todo en las organizaciones de eventos, la responsabilidad se comparte entre comisiones falleras y junta local, incluso en aquellos actos sociales muy propios de estas fiestas josefinas.

Estas pasadas fiestas falleras la Junta local cumplió 75 años y la participación en la ofrenda de flores de reinas falleras mayores e infantiles fue numerosa y justamente en este evento se rompe la coordinación o el apoyo de la federación a la junta local, al considerar la federación falta de protagonismo en el cortejo que cerraba la ofrenda de flores. Las comisiones falleras siempre suelen ser solidarias a la falta de apoyo de la federación y en este acto dos comisiones falleras se encargaron de suplir la ayuda que para este evento debería haber dado la federación. Gracias a estos falleros la ofrenda fue como todos los años un éxito de coordinación y participación, y cada cual tuvo su parte de protagonismo. En las fiestas falleras, en las patronales o en cualquier actividad pública dedicada a la fiesta popular, las colaboraciones son gratuitas y el protagonismo debe ser la satisfacción de haber hecho bien el trabajo, los colaboradores nunca asumen popularidad con el protagonismo, más bien con el trabajo y esto la federación lo tiene muy asumido o por lo menos así lo dejan ver cuando participan conjuntamente con todas las comisiones falleras.

Cargarse la ofrenda como chantaje a peticiones no concedidas, es un gran error, los problemas internos que vienen de lejos entre la federación y la junta local, no pueden impedir que un evento se desarrolle con normalidad, dado que con cada evento va el prestigio de la propia fiesta. La concejalía de fiestas en la que preside las fiestas josefinas, pero también las patronales de septiembre, las de febrero, Puerto, Bosca y es la que administra las subvenciones. La Federación lo que pretende es ser autónoma y administrar las fiestas josefinas tanto de los eventos como de la parte económica y al no solucionarse esta situación a ser posible favorablemente a la federación, se da con bastante asiduidad enfrentamientos en dos entidades que trabajan para mejorar estas fiestas josefinas.