Final de campions a Bellreguard

n El trinquet de Bellreguard, la «catedral» del raspall, coronarà este matí (a partir de les 11.30 hores) el equip campió de la XXV Lliga Bankia de raspall - Trofeu Diputació de València. Tanmateix, en joc hi ha més que un títol.

D'una banda, i amb la faixa roja, estarà el trio de l'Ajuntament de Senyera, encapçalat pel jove Ian, l'actual campió Individual, i completat per les mans de Canari i Ricardet II. De l'altra, el trio de Barxeta, de blau, malgrat que esta formació compta amb el encara vigent guanyador de la Lliga, Moltó. El rest de Barxeta jugarà acompanyat per Tonet IV i Lorja.

D'esta manera, els dos finalistes del passat Individual es tornen a creuar en una gran final, que té com a premi el campionat per equips més important de la temporada.

Moltes de les mirades estan centrades en Moltó. El dissabte de la setmana passada es va haver de deixar la partida, precissament a Bellreguard, per unes molèsties en la cama, en la zona de l'abductor. Les primeres proves apuntaven a una sobrecàrrega muscular, encara que la cama va estar inflamadar durant tot el cap de setmana. Després del tractament metge, Moltó va realitzar dijous una prova definitiva en el mateix escenari de la partida, el trinquet de Bellreguard, i el resultat va ser plenament satisfactori. Ara caldrà esperar que la cama responga sense problemes en una partida molt important per al de Barxeta, qui setmanes abans de la Lliga va reconèixer estar patint dins dels trinquets i, fins i tot, no va descartar l'opció de parar de jugar.

En la Lliga, per contra, Moltó ha mostrat el seu millor nivell i junt a Tonet IV i Lorja va completar una gran primera fase de torneig, amb la segona plaça després de la lligueta. «Eixirem a passar-ho bé jugant. No hem de tindre pressió per guanyar. Si ixes al trinquet amb eixa filosofia, al final les coses solen anar bé», va assenyalar Moltó en la presentació de la final a la seu de la Diputació de València.

Enfront, però, estarà Ian. El jugador de Senyera va estar capaç d'arrabassar el títol de campió Inidividual a Moltó en la passada final, la primera per a Ian, qui, amb la seua joventut i la seua potència, aspira a fer el mateix amb el títol de Lliga. De fet, és favorit, sobre tot després d'acabar com líder la fase regular de la Lliga, en la que ja va derrotar al trio de Moltó (25-10) en l'última jornada. «El fet de tindre més suport en les xarxes socials no ens converteix en favorits. Els dos equips tenim les mateixes opcions. Quan ens vam enfrontar en la fase regular va ser una partida molt igualada i ara passem a un trinquet que tots tenim molt tocat», va explicar Ian.

Els dos equips ja han manifestat que en cas de guanyar la reballada triaran començar al dau la final. Un aspecte que consideren important per a l'inici de la partida, de la que sorgirà el nou equip campió de la Lliga de raspall. Alguna cosa més que un campió.