l'exemple de pere roc ii

quan R odrigo captivava en els carrers de la Marina com a rest de Llargues, a ningú se li va ocórrer pensar que eixa modalitat de joc de carrer seria perjudicial per a un hipotètic pas al camp professional de l'escala i corda. Molt menys quan destacava en les competicions juvenils de raspall. O quan disputava la final de la Copa Generalitat de galotxa amb tot just divuit anys. Rodrigo, nét de pilotari de Sella, bressol i pàtria de la perxa; disfrutava amb la pilota de vaqueta, amb la de badana de la Lliga de llargues i es batia el coure contra els campions de one wall de Puerto Rico en el Mundial d'Holanda. Aquella parella de Rodrigo i Pablo de Sella causava sensació per la seua rapidesa de reflexos. Eren capaços de parlar de tu al teu a vertaders especialistes en la modalitat del xicotet frontó amb la pilota de goma. Era un goig veure'ls com es batien. A totes estes, Rodrigo es comprometia cada vegada més amb l'escala i corda, pensant sens dubte que tenia possibilitats d'aplegar molt lluny.

Fins que va arribar el moment de Pere Roc II, l'explosió definitiva d'un pilotari que conquista el pódium de l'escala i corda en equips i disputa una inoblidable final contra Soro III en Pelayo després de derrotar en les semifinals a Puchol II. Este periòdic mostrava una seqüència de fotos que resumien a la perfecció el caminar de Rodrigo/Pere Roc II en el difícil camí cap a la condició de catedràtic. Pere Roc II és gran en l'escala i corda perquè ho va ser en llargues, en raspall, en galotxa, en frontó i en one wall. De totes i cada una de les modalitats ha aprés; en unes a guanyar estratègia, en altres a perfeccionar la volea, en aquelles a millorar la seua esquerra, si és el cas, la dreta. I també ha crescut en eixe esperit que hi ha en el si de cada club, eixa manera de veure la pilota amb desitjos de triomf des del primer quinze sense més recompensa que el propi triomf. Així és Pere Roc II. I tant de bo el seu exemple, com al seu dia el de tants i tants professionals de primer nivell, cuiden les pedreres dels clubs, l'esforç de monitors que ensenyen totes les modalitats; de dirigents que mantenen la riquesa i varietat del Joc de Pilota.

Es queixen amb raó molts dirigents de clubs de la pressió que alguns col·locats en les estructures imposen als xavals que destaquen perquè opten per una només modalitat amb l'argument que els serà més fàcil arribaral més alt. Pere Roc II és l'exemple perfecte d'entendre la grandesa de la pilota des de la seua essència diversa. I de que eixa diversitat suma cap a la perfecció. No molesten als clubs, permeten que, com Rodrigo, oferisquen el millor perquè això no els impedirà guanyar la glòria, si condicions tenen per a això. Callen d'una vegada el pertorbador que tant dany fa a la promoció de les bases de molts clubs que volen i desitgen jugar a llargues, a galotxa, a raspall, a frontó o a tot el que siga pilota.