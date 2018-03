Marzà: «La EOI de Vila-real irá ligada a una mejor atención en el aprendizaje de lenguas»

n El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha confirmado que Vila-real tendrá Escuela Oficial de Idiomas (EOI) propia, que dará servicio comarcal y que sumará 12 nuevos grupos a su oferta actual.

Así lo afirmó el responsable de la cartera de Educación en el Consell y miembro de Compromís durante el evento «Conversa amb Vicent Marzà», organizado desde Compromís per Vila-real, que tuvo lugar en la BUC el viernes por la tarde, en el que participaron cerca de un centenar de personas que, además, pudieron plantearle todo tipo de cuestiones relacionadas con las áreas que dirige.

«El próximo curso habrá EOI en Vila-real», señaló, «estamos ajustando cuántos grupos nuevos habrá -que serán unos 12-, además de los ya existentes». Asimismo, añade que se está trabajando para que a nivel administrativo «no dependa de la EOI de Castellón, será una EOI propia, con autonomía de gestión, que irá ligada a una mejor atención en el aprendizaje de lenguas, que beneficiará tanto a Vila-real como al resto de la comarca de la Plana Baixa».

Marzà, que estuvo arropado por los miembros del grupo municipal y representantes de Vila-real a nivel autonómico, respondió a preguntas sobre el programa informático Ítaca, las becas de educación infantil, las condiciones para los docentes en comisión de servicio o las ayudas al etiquetado de productos en valenciano. Además, habló sobre la construcción del aulario de Infantil del CEIP Carles Sarthou, el uso y aprovechamiento del Centro de Tecnificación Deportiva, el cobro de las nóminas y la cobertura de plazas de docentes interinos, la visualización de canales como TV-3 o el caso Ciegsa, entre otros.

Por otro lado, destacó que «Compromís ha llegado al Gobierno valenciano para revertir el pasado y transformar la sociedad y eso pasa, en gran parte, por la educación». «Nuestro objetivo siempre ha sido que la educación recupere la dignidad de un servicio público, que no reproduzca las desigualdades, que no haya cuatro de cada 10 niños que abandonan la escolarización de manera prematura y que las cifras en la cuenta corriente no sean la nota de corte para entrar en la universidad. Queremos que la sociedad valenciana recupere la autoestima y se reconstruya como pueblo y no lo podremos hacer todo en cuatro años, pero hemos iniciado el camino». Asimismo, destacó el trabajo ya realizado para que «los alumnos puedan aprender tres lenguas: todos saben castellano, pero muchos todavía no conocen el valenciano, ni tampoco el inglés».