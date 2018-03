Matilde Salvador, hija predilecta y «voladoret»

Esta semana se ha conmemorado el centenario del nacimiento de Matilde Salvador y, desde aquí, queremos dar noticia del tour que se ha realizado en su memoria. El ayuntamiento programó, dentro del plan educativo «Coneix el teu Castelló», un itinerario que coordinó el historiador cultural Manuel Carceller. La ruta partió de la plaza de la Paz, muy cerca de donde nació la músico y su padre detentaba un negocio de banca particular. Luego, el recorrido visitó los principales escenarios urbanos que jalonaron la vida de la compositora.

El cicerone, entre estos hitos reseñables, destacó el templete del Parque de Ribalta. Fue allí donde la joven Matilde, a los diez años de edad, escuchó a la Banda Municipal de Barcelona interpretar la sardana «La Santa Espina». En 1928, en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, la pieza estaba prohibida en Cataluña por su marcado significado patriótico («Som i serem gent catalana,/tant si es vol com si no es vol,/ que no hi ha terra més ufana/ sota la capa del cel,/ Dèu va passar-hi en primavera/ i tot cantava al seu pas...») y, sin duda, fue todo un atrevimiento de su director Joan Lamotte de Grignon arrancar con estas notas en Castelló. No sabemos si fue por esto último o por su gran plasticidad sonora, que la niña quedó profundamente impresionada. Tal fue el impacto que provocó la letra en Matilde Salvador que, años más tarde, ella misma explicó que la emoción, clavada como una espina, la vinculó para siempre a la cultura catalana de la que se sentía miembro. Y, ya en plena madurez con su carrera consolidada, aquel hecho germinal junto al Paseo, la llevó a publicar «Cinc sardanes vegetals», la obra que la castellonense dedicó a cinco árboles de los países de la antigua Corona de Aragón que comparten la misma lengua.

Matilde en el país de los poetas

El historiador Carceller, a lo largo de esta ruta por la memoria urbana, también se refirió a la otra gran influencia para la joven tocada por la musa Euterpe: Vicent Asencio. Éste era hijo del vilarealense Pasqual Asencio, el músico que fundó la Banda Municipal de Castelló en 1925. Precisamente, fue la madre de Matilde la encargada de bordar la primera cinta que lució la agrupación local, la bandera de la Joventut Valencianista. La afinidad entre ambas familias hizo que los hijos se conocieran en el maset que los Salvador tenían en la partida del Bovalar. Luego, Asencio, nueve años mayor que Matilde, comenzó a darle clases en el domicilio de la calle Falcó. Aquella relación, primero de admiración entre alumna y profesor, desembocó en un festeig que los llevó ante al altar de Sant Miquel.

Cuando la compositora enviudó, en 1979, se refugió en sus tres grandes pasiones: la música sin fronteras, los poetas de Salses a Guardamar y de Fraga a l´Alguer, y siempre Castelló. La mujer que había puesto solfa a «La Filla del Rei del Barbut» fue nombrada en 2003 «Filla» predilecta de la Ciudad.