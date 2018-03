Otro récord mundial femenino

n La ciudad del running, la urbe de moda de las dos grandes distancias atléticas (maratón y medio maratón) del panorama mundial, se encontró ayer con un enemigo inesperado en uno de sus grandes días. El viento, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en algunos momentos, fue una molestia, en todo caso, insuficiente para disfrutar del Mundial de Medio Maratón.

Tampoco la lluvia, intermitente, estropeó la fiesta. Que se lo digan a la etíope Netsanet Gudeta Kebede, que se proclamó campeona universal de los 21 kilómetros con un récord mundial añadido. Cubrió la distancia, en un recorrido alabado por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) desde el mismo día que lo vio dibujado, en 1 hora, 6 minutos y 11 segundos.

Es la mejor marca de la historia en un medio maratón exclusivamente de mujeres, teniendo en cuenta que hombres y mujeres corrieron separados, con media hora de intervalo. Es otro hito del atletismo femenino firmado en València, el segundo en 5 meses. El pasado octubre, la keniata Joyciline Jepkosgei batió el récord del mundo en el Medio Maratón de Valencia con un tiempo de 1:04.51, pero en una prueba mixta, con «liebres» masculinas que les marcan el ritmo.

No fue el caso de ayer. Kepkosgei, por cierto, no pudo repetir victoria en el mismo escenario. Cruzó la ya mítica llegada en el lago de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en segundo lugar. En lo que a selecciones se refiere, Etiopía se colgó el oro, seguida de Kenia y Baréin, con la gran ausencia de Japón, presente en el podio mundial desde el 2005.En chicas, la mejor española fue Trihas Gebre, en trigésimo tercera, con un crono de 1:12:02. La valenciana Marta Esteban (60ª), emocionada por el ambiente de su ciudad, fue la segunda nacional, con 1:14:47.

En hombres, el triunfo fue para Geoffrey Kipsang Kamworor, su tercer mundial consecutivo. Tras ganar en Copenhague 2014 y Cardiff 2016, Kamworor volvió a colgarse el oro en la edición española con un tiempo de 1:00:02.

Por detrás del gran dominador de la distancia, el atleta de Baréin Abraham Naibei Cheroben cruzó segundo (1:00:22) y el eritreo Aron Kifle, tercero (1:00:31). Por equipos, el podio masculino fue el mismo que el femenino: Etiopía, Kenia y Baréin, con España en octava posición.



De excluido a segundo

El mejor corredor de la selección española fue Ayad Lamdassem, 28º y con un tiempo de 1:02:14. Carles Castillejo, desconvocado el viernes por un error de la federación española, fue el segundo español en llegar a la meta tras correr como un popular más. Pero ni su tiempo ni su puesto quedó computado. Llegó a meta apenas dos segundos después que Ayad. «Por decisión técnica me quitaron, aunque se ha visto que era errónea. He hecho la segundo mejor marca de mi vida, pero no me vale la clasificación», dijo. Tras Castillejo entraron a la meta Camilo Raúl Santiago Jiménez fue 39º (1:02:40), Houssame Eddine Benabbou Azizi, 58º (1:03:35), Juan Antonio Pérez Moreno, 86º (1:05:01) y Jaume Leiva Beato, 89º (1:05:09).

Por detrás de todos ellos, y ellas, llegaron los más de 14.000 corredores populares. A las 20.15, hora del cierre de la meta, todavía llegaban los últimos populares, alentados por el excelente ambiente que encontraron en las calles de València. El centro de la ciudad, en la segunda parte de la carrera, fue lo más parecido a un estadio urbano de atletismo.