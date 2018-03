Una conservación preocupante

borriana cuenta con un número considerable de edificios de la época modernista, de hecho cuatro de las calles del centro de la ciudad, tienen una cantidad importante de estos edificios, los cuales aportan una parte del atractivo que la población ofrece a la gente que nos visita, incluso se puede apreciar cómo algunos visitantes toman notas, y conocen donde están los edificios más representativos.

Sin embargo, el momento actual de estos inmuebles, en cuanto a la conservación de las fachadas que es lo que se puede apreciar desde la calle, en su mayoría la conservación es preocupante. La concejalía de Turismo asegura que una parte de la campaña de promoción turística de esta ciudad se centra en las casas modernista que tiene Borriana, pero hasta la fecha nada se hace para mejorar estas fachadas y no dejarlas perder como da la impresión por la situación de alguna de estas.

Han tenido que pasar muchos años para ver el inicio de la restauración de una de las casas más importantes que tiene esta ciudad, posiblemente de las más atractivas y que suele pasar desapercibida a pesar de ser una de las casas protegidas situada en la calle Mayor. En su día se permitió la construcción de un inmueble de altura superior pegado a la casa modernista de gran valor artístico-histórico restándole visibilidad aunque sigue siendo la casa más buscada por aquellas personas interesadas por el patrimonio artístico que tiene esta ciudad.

Si el mantenimiento de estas viviendas, sobre todo de las fachadas, tiene que correr a cargo de sus propietarios cuando una parte de las mismas no están habitadas, no conseguiremos dar la imagen que se pretende para potenciar el turismo de ciudad. La restauración de la casa situada en la calle Mayor, se está trabajando con un proyecto realizado por el arquitecto Quino Albert: Las obras que se ejecutan en el interior del inmueble son un claro reflejo de la importancia y la seriedad que tanto propietario como arquitecto han consensuado para cumplir con el objetivo de lograr la recuperación de un inmueble respetando el estilo en el tiempo en que fue construido. No siempre estos edificios van a encontrar propietarios dispuestos a invertir o conscientes de lo que estas obras significan en el entorno y la historia de la ciudad. El ayuntamiento se tiene que comprometer, compartir gastos e incluso hacerse cargo de la restauración general de las fachadas, potenciar el modernismo del que en esta ciudad hay suficiente para que este sea un atractivo turístico y no tener el entorno en condiciones sería un gran error.