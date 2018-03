«Me gusta interactuar con mis seguidores y saber lo que piensan»

Es un apasionado del fútbol, pero también de las redes sociales. Le gusta interactuar con sus seguidores y siente que se debe a ellos.

P Usted es de los jugadores que más se expone en redes sociales y que da a conocer su día a día. ¿Cómo gestiona sus cuentas?

R Me gusta interactuar con la gente, me gusta saber lo que piensa de mí para lo bueno y para lo malo... No sé si por estética o por fútbol, pero tengo mucha gente que me sigue, que me quiere, que me mensajea día a día... Nosotros somos de la gente, de los que vienen a ver el partido, de los niños sobre todo, y a mí me gusta ser muy cercano con la gente porque yo cuando era pequeño iba a ver un entrenamiento o algo y una simple tontería me la quedaba de recuerdo y creo que eso es un tema a mejorar y que deberíamos mirárnoslo todos. Sobre todo ya no a nivel de redes sociales sino a nivel personal porque el pedirte una foto y sonreir no cuesta nada.

P Pero ¿llega a ser molesto tanta afectividad por parte de la afición?

R A veces puedes querer un momento más de intimidad, pero cuando lo queremos sabemos buscarlo y sabemos cómo, así que al final es nuestro trabajo y salir a la calle y que te pare alguien y te pida una foto para mí no es una molestia. Todo lo contrario. Me gratifica.

P ¿Quizás es también porque tiene esa sensación relativamente próxima de cuando usted era el que pedía las fotos?

R Sí, es posible. A lo mejor el haber estado de recogepelotas o de ir a la salida de los entrenamientos de los jugadores, eran recuerdos que te quedaban para mucho tiempo. Ahora lo veo desde futbolista y creo que no cuesta nada una foto o una sonrisa aunque estés cabreado. Para los niños es un mundo y a nosotros no nos cuesta nada.