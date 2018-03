Jornada Día de relax en el balneario de Marina d'Or

? No hay competición este fin de semana. La Liga no volverá hasta el miércoles 4 de abril. Por tal motivo el entrenamiento de ayer fue un tanto especial. Se llevó a cabo en el completo balneario del complejo turístico Marina d'Or, en Oropesa del Mar. Allí jugadores (primer equipo y algunos del filial) y el cuerpo técnico tuvieron una sesión especial visitando las aguas termales para descansar, tras una suave sesión de trabajo en el campo de fútbol de este mismo complejo. Cabe recordar que el equipo de Sergi Escobar no volverá al trabajo hasta el jueves, a partir de las 10 horas en el campo de fútbol del Parque Sindical. Empezará la cuenta atrás para el encuentro contra el Silla.