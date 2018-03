Orpesa destinará 9,1 millones del remanente a inversiones en 2018

El Ayuntamiento de Orpesa aprobó ayer con los votos del Partido Popular y Sí se Puede una modificación de crédito de 9,1 millones de euros a cargo del remanente de 25,2 millones que tiene el municipio. Entre ellas, destaca la partida más amplia es el plan de asfaltado de calles con 1,2 millones de euros.

El concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat, detalló que con1,2 millones de euros se asfaltará una superficie de 114.000 metros cuadros. En el área de Urbanismo se destina también un millón de euros para un almacén municipal en el polígono industrial, 700.000 euros para un edificio social en la calle Pío XII, 520.000 euros para una rotonda en la avenida Barcelona o 300.000 euros para el vallado de un parque en la urbanización Marina d'Or.

También se han contemplado 100.000 euros para hacer frente a un estudio sobre el litoral norte del municipio. En este punto, la concejala de Compromís, Marta Rubio, preguntó sí se dispone de competencias para realizar este gasto. Por su parte, el alcalde Rafael Albert contestó que se han solicitado a Costas, aunque todavía no se ha recibido la contestación.

La concejalía de Deportes cuenta con varias inversiones importantes. Por un lado, la modificación de crédito incluye una partida de 560.000 euros para la construcción de unas pistas de atletismo en les Amplàries y de 550.000 euros para la remodelación de los vestuarios del campo de futbol. También se destinan 37.000 euros para la compra de un barco de madera para su hundimiento con el objetivo de generar un microsistema marino.

El área de Desarrollo Laboral, que dirige Arantxa Martínez de Sí se Puede, lanzará un nuevo plan de empleo con 120.000 euros destinado a diez desempleados vulnerables que trabajarán durante seis meses. Además, esta concejalía dispondrá de 40.000 euros para cursos de formación y 30.000 euros para conceder una subvención nominativa a favor del centro tecnológico de la UJI, entre otra.

En Educación destaca 54.000 euros para la contratación de profesorado en la escuela de adultos que arrancará el próximo curso.

La concejalía de Cultura tendrá 150.000 euros para los festivales Orfim y Nits de Música o la realización de visitas teatralizadas al casco antiguo, entre otros. Además, la modificación incluye 460.000 euros para suplementar la partida de Fiestas.

En el pleno, PSPV y Ciudadanos votaron en contra y Compromís se abstuvo. «Esta modificación no creará oportunidades de trabajo. El dinero se está gastando, no invirtiendo», indicó Fernando Domínguez del PSPV. Araceli de Moya, de Ciudadanos, consideró la como «engañosa ya que en ocho meses muchas inversiones no van a poder llevarse a cabo».