Segorbe pide al Fiscal que investigue los contratos de suministro del PP

El Ayuntamiento de Segorbe ha pedido a la Fiscalía de Castelló que investigue los resultados obtenidos en dos auditorías encargadas por el actual equipo de gobierno sobre el urbanismo y los procedimientos de contratación del anterior equipo de gobierno del Partido Popular, en las que se pone en duda la ampliación del contrato del suministro de agua potable y el gasto de 1.388.058 euros invertidos en la firma de un convenio con Iberdrola para conectar la subestación de la pedanía de Villatorcas con Segorbe.

Así lo dio a conocer ayer el consistorio quien explicó que ha puesto estos dos casos en conocimiento del Fiscal tras estudiar y analizar en mayor profundidad los resultados obtenidos en 2017 de las dos auditorías realizadas con respecto al urbanismo y la contratación en el municipio durante la anterior legislatura, redactadas por Axioma consulting y Mazars Auditores SLP, respectivamente.

Las auditorías, tenían como objetivo fiscalizar los procedimientos de contratación desarrollados por el anterior equipo de gobierno del PP del 1 de enero de 2010 al 15 de junio de 2015 por un lado, así como la realización de un análisis de la gestión urbanística del Ayuntamiento de Segorbe a fecha de 31 de diciembre de 2015.

Así las cosas, por un lado, el ayuntamiento ha pedido al Fiscal que investigue las dos ampliaciones del contrato de suministro de agua potable realizadas en anteriores legislaturas, que suman un total de 25 años de concesión. Entre las irregularidades detectadas puestas en conocimiento de la Fiscalía el consistorio resalta que «según detalla el informe el anterior gobierno solicitó un anticipo de 1.000.000? a la empresa concesionaria del servicio, sin haberse encontrado determinados documentos que justifiquen la ampliación y el anticipo». Asimismo, la auditoría revela un incremento del precio del agua por usuario en la localidad a consecuencia de este anticipo.

«El argumento del ayuntamiento de obedecer a razones de interés público no queda justificado, debido a que la fijación del canon se repercute a los usuarios a través del incremento en las tarifas de hasta un 41% y, por tanto, es aportado por los usuarios del servicio y no por el adjudicatario del contrato», desglosa el informe. Sobre el mismo caso, desde el ayuntamiento informaron que basándose en la auditoría, se habrían detectado «posibles irregularidades como que no consta evidencia documental del contrato de prórroga en el expediente guardado en el consistorio y la no evidencia de la comunicación del contrato al tribunal de cuentas ni el contrato del prórroga ni el inicial, tal y como establece la Ley de Contratos de las administraciones públicas».

Por otro lado, desde el consistorio también han querido poner en manos de la justicia «la falta de suficiente información para justificar los gastos de un convenio para conectar la subestación eléctrica de Villatorcas con la localidad de Segorbe», según se desprende de la auditoría urbanística realizada por Axioma. De la misma, informaron, también puede extraerse que «el convenio tuvo un importe de 1.388.058,32?, careciendo de documentación que justifique dicha inversión y prescindiendo de todo procedimiento de licitación», así como que «no se corresponden las cantidades pagadas con las justificadas en poder del ayuntamiento de Segorbe».

Desde el consistorio indicaron que «los informes de las auditorías al completo se han presentado ante la Fiscalía, donde, entre otros asuntos, en el 90% de contratos analizados se han puesto de manifiesto situaciones que no se ajustan a la normativa».