Castelló cerró 2017 con 17 millones de superávit pese a subir a 1.046 euros el gasto por ciudadano

n El Ayuntamiento de Castelló contará para el presente ejercicio con más desahogo económico tras el cierre de las cuentas de 2017, que confirman un superávit de 17,8 millones de euros y un remanente de 13,2 millones. La alcaldesa, Amparo Marco, acompañada por el teniente alcalde Toni Lorenzo, destacó la capacidad del actual gobierno municipal por aumentar las inversiones, reducir deuda y subir el gasto por ciudadano, lo que, a su juicio, refleja el buen hacer de los partidos de izquierda «y que rompe el mito de la que la derecha es una buena gestora». Todo esto llega además con el nuevo Real Decreto Ley que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros y que, de forma resumida, va a permitir a los ayuntamientos tener más opciones de destinar los remanentes -en el caso de Castelló 13,2 millones de euros- para inversiones y no casi exclusivamente para el pago de la deuda, algo a lo que obligaba hasta la fecha el ministro Cristóbal Montoro.

Así, los nuevos ámbitos en los que se van a poder realizar Inversiones Financieramente Sostenibles a partir de este Real Decreto Ley son los de servicios de seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios, asistencia social primaria, creación y funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y especial, biblioteca y archivos, e inversiones en equipamientos culturales y museos y en instalaciones deportivas.

De igual modo, se incluirán también como tales inversiones las que se realicen en mobiliario y enseres destinados a servicios que ya están catalogados como receptores de aquellas inversiones; así como los vehículos que se destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos; seguridad y orden público; protección civil; prevención y extinción de incendios; y de transportes de viajeros.



«Las personas en el eje central»

Por lo que respecta al balance de 2017, la inversión anual por habitante en Castelló ha sido de 1.046 euros, la mayor de la década, lo que, según Marco, significa que «el Gobierno municipal ha puesto a las personas en el eje de todas sus políticas». La alcaldesa incidió en que «el buen estado de las cuentas municipales se ha conseguido al mismo tiempo que se potencian las inversiones, se recorta el endeudamiento municipal, se contiene la presión fiscal y mejora el gasto social y de empleo». En 2017 se invirtieron 17,05 millones de euros (frente a los 7,1 del 2014) y la deuda ha bajado a 50 millones (el 29,9% de los ingresos corrientes). El porcentaje de ejecución de los ingresos ha sido del 85 % y el de gastos, un 86 %. Se trata del tercer, por ello, del mejor resultado presupuestario desde 2004. La reducción de los gastos financieros permite destinar «más fondos a las políticas sociales y de dinamización de la economía», ha añadido.

Con el remanente, el Gobierno municipal seguirá «manteniendo el ritmo inversor» y, al mismo tiempo, amortizará aún más la deuda a largo plazo. Lorenzo ha destacado también el estado de la tesorería, que a finales de año tenía 29,1 millones en fondos líquidos. Con esa cantidad, se ha podido maniobrar para bajar el periodo medio de pago a las empresas proveedoras del ayuntamiento. En diciembre se pagó las facturas a los 8,8 días de haber transcurrido el plazo legal desde su presentación en el registro. «Detrás de una empresa, hay trabajadores y familias, y nuestra obligación pagar cuanto antes para ayudarles a que su economía vaya bien», ha afirmado.

El superávit es la diferencia entre los ingresos y los gastos al cierre del ejercicio. El remanente es el resultado de descontar las obligaciones pendientes de aplicación al presupuesto (las denominadas facturas en el cajón), y el pago de las inversiones financieramente sostenibles de 2017, así como la amortización de la deuda obligada por mandato legal. A pesar de cumplir con los objetivos de déficit, el Gobierno «impide que el remanente se pueda reinvertir en su totalidad, al existir restricciones legales en lo relativo a la estabilidad presupuestaria», aunque se flexibiliza algo ahora con el nuevo real Decreto Ley. El ayuntamiento está sujeto, también, al cumplimiento de un plan de ajuste que tiene vigencia hasta 2022, a causa de la ayuda financiera que prestó el Gobierno en 2012.



Reacciones de Ciudadanos

Para el portavoz de Ciudadanos, Vicente Vidal, los datos de superávit y remanentes «demuestran, en primer lugar, que el bipartito no es capaz de ejecutar todo el presupuesto, y en segundo lugar, que no hacía falta subir impuestos como ha hecho el Pacte del Grau». Para Vidal, «se podía bajar impuestos como pedíamos desde Ciudadanos, y dejar de exprimir a la clase media y trabajadora de nuestra ciudad». Asimismo, desde Ciudadanos celebran que descienda la deuda considerablemente, porque no se puede gastar lo que no se tiene. Hay que ser realistas», concluye Vidal.