"Me puso el cuchillo en el corazón y me dijo que si gritaba me mataba"

El presunto asesino del Grau de Castelló y la hija de su expareja, a la que hirió con arma blanca tras matar a su exsuegro el pasado martes, han recibido el alta médica este jueves por mejoría de sus lesiones, según han confirmado desde el Hospital General donde se encontraban ingresados.

El hombre, que lo ha hecho bajo custodia policial y con el pijama del centro hospitalario, ha sido increpado a su salida hacia la Ciudad de la Justicia de la capital de la Plana y allí deberá responder por su violenta actuación ante el juez.

Por su parte, la joven de 22 años ha abandonado el hospital en silla de ruedas, con el brazo izquierdo escayolado (tenía afectados seis tendones) y todavía conmocionada. "El verdadero héroe es mi abuelo, si no llega a ser por él estamos todos muertos", ha declarado la chica, quien además ha relatado que "entró en la casa con un cuchillo y nos dijo que si queríamos que nos ejecutara fuera o dentro de la casa. Entramos dentro, me obligó a desnudarme y me puso el cuchillo en el corazón, diciéndome que si chillaba me mataba".

El abuelo de la joven se avalanzó sobre el asesino y logró quitarle el cuchillo, pero después resultó herido de muerte. "No pude salir a pedir ayuda", lamentó la joven.

Su madre, de la que el asesino quería vengarse por una denuncia por malos tratos que había interpuesto días antes, se encuentra en una casa de acogida para mujeres maltratadas.