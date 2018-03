Seis pesos pesados en el Castellón

En este CD Castellón todos suman. Todos tienen sus oportunidades, aunque algunos preferirían tener más. Pero cierto es que el técnico Sergi Escobar tiene que hacer verdaderas filigranas e incluso malabarismos para repartir los minutos y que nadie se enfade. Solo pueden jugar once de inicio, más otros tres de refresco, y en la actual plantilla no hay solo once titulares porque el 95 por ciento del plantel está capacitado para hacerlo.

Pero de entre todos, hay seis futbolistas del primer equipo albinegro que sobresalen sobre el resto en cuanto a minutos acumulados en sus piernas se refiere. El que más es el portero Alejandro Zagalá con 2.700 (todo jugado, menos dos partidos). Lleva disputados 56 encuentros entre la pasada campaña y la actual. Y eso que al principio del pasado curso liguero sufrió una grave lesión que le apartó varios meses de la competición.



Posición por posición

El la punta del ataque aparece el insaciable David Cubillas, con 2.664 minutos acumulados y esos 16 goles que le sitúan como en segundo máximo artillero del grupo VI de Tercera, sólo superado por su ahora compañero Cristian Herrera (18). Ese puñal que es por banda derecha Javi Serra (renovado por una temporada más), es el tercero más utilizado con 2.434 minutos.

En el centro del campo uno de los capitanes como es Jordi Marenyà acumula ya 2.326 minutos. Ha jugado en el centro y en la banda. Un jugador de mucho peso, como también lo es el central Ángel Dealbert, que también lleva brazalete de capitán. En su regreso a su Castellón ha ido de menos a más. Suma 2.384 minutos y aporta mucho a este conjunto albinegro que busca el ascenso a la añorada Segunda División B.



El caso de Cristian Herrera

A estos seis jugadores se podría añadir un séptimo futbolista del cuadro albinegro, Cristian Herrera, porque en el Alzira lo jugaba casi todo y con el Castellón tres cuartos de lo mismo. Entre su anterior equipo y el actual acumula un total de 2.326 minutos y un total de 18 goles, de los cuales cuatro han sido con la zamarra albinegra. El gerundense es un futbolista muy regular y se ha perdido muy pocos partidos en la presente campaña.