Más capital para salvar al Castellón

José Miguel Garrido, expresidente del Albacete Balompié, aterrizará en el CD Castellón para inyectar algo más de un millón de euros que permitirán finiquitar la deuda con la Agencia Tributaria. Así lo anunció el pasado jueves el presidente del club albinegro, Vicente Montesinos, quien avanzó que entre ese 1,1 millón de euros y los 318.000 euros de la anterior ampliación de capital que faltaban por aportarse se dará «prácticamente por liquidada toda la deuda exigible a corto plazo» con Hacienda y poner «al corriente de pago» al personal.

«Capital Albinegro no está vendiendo sino encontrando el compañero de viaje perfecto. Hay una alianza con este inversor y el objetivo seguirá siendo el mismo, el de llevar al equipo lo más alto posible», explicó el dirigente castellonense.

Montesinos, que durante su comparecencia defendió una y otra vez su gestión tanto económica como deportiva, aseguró que «Garrido y su grupo nos dan todas las garantías. Vienen a sumar, no solo con dinero si no con sus conocimientos sobre el fútbol, y la confianza que tienen en el actual consejo es total, por eso entran». Además, también avanzó que el acuerdo comporta la entrada de nuevos miembros dentro del Consejo de Administración del Castellón (hombres de confianza del nuevo grupo inversor) y la salida de otros. La gestión del día a día seguirá siendo la misma y con los mismos cargos y personas que hasta la fecha aunque el nuevo grupo inversor tendrá un importante porcentaje accionarial del club que no se desveló

En su día, Garrido y su grupo inversor ya lograron salvar al Albacete de la liquidación, lo reflotaron deportiva y económicamente, y lo vendieron el pasado verano. «Es una de las mejores noticias que podíamos dar», repitió varias veces Montesinos.



Ampliación reservada

En la próxima Junta General, que fue convocada el pasado jueves, se propondrá una nueva ampliación de capital reservada para el nuevo grupo inversor y en la que, a priori, no podrán participar los pequeños accionistas. «Vamos a proponer una ampliación de capital que dote al club de hasta 1,1 millones de euros y esta cantidad nos va a permitir llegar a un acuerdo con la Agencia Tributaria, que es el mayor estigma del club tras haberse ido afrontando otras deudas (una deuda cercana a los 1,5 millones de euros)» detalló el presidente del club albinegro.

Garrido, que en los últimos meses se había interesado también en el Elche y el Córdoba, no tiene previsto acudir a Castalia hasta el miércoles, pero ya ha tenido oportunidad de reunirse con el cuerpo técnico y la plantilla del primer equipo. A todos ellos les transmitió su «total confianza» y su «máxima implicación en el proyecto», para asegurar el play-off de ascenso e intentar lograr el ascenso a Segunda División B.



Posible salida de Cano-Coloma

Tras invertir 1,1 millón de euros en el Castellón estaba claro que el nuevo grupo inversor que se une al actual proyecto de la entidad castellonense iba a tener representación en el Consejo de Administración que se remodelará en breve. Habrá entrada de nuevos consejeros, y la salida de alguno. El que tiene todos los números de la rifa es el actual abogado José Cano-Coloma, la mano derecha de David Cruz. Una vez salga el letrado del club de la capital de la Plana se habrá borrado prácticamente todo la herencia de Cruz en el club. Un expresidente que el día 6 tendrá de declarar en el juzgado por la denuncia presentada por Sentimiento Albinegro por presunta gestión desleal al frente de la entidad castellonense.