Diego d'Onda i Carmen de Castelló entrenen amb la selecció sub-15

Dos jugadors de la provincia de Castelló han sigut convocats per la selecció valenciana per a participan en dos jornades d'entrenaments. És tracta de Diego d'Onda i Carme de Castelló. En el cas del primer, Diego entrenarà a Moixent (València), amb la selecció sub-15. Els propers 3 i 5 d'abril, es realitzaràn dues jornades de preparació de la modalitat de One Wall, amb els esportistes preseleccionats en les categories sub-15, sub-17 i sub-19. De la provincia de Castelló només estarà el jugador de l'escola d'Almassora, Diego López, que dissabte passat es va proclamar campió cadet dels JECV de raspall. Vicent Molines segueix comptant amb el jugador de la província de Castelló. A partir de les 9.30 hores, podran preparar aquesta modalitat.

Per altra banda, les seleccions femenines sub-15, sub-17 i sub-19 entrenaràn dimarts que ve 3 d'abril i dijous 5 d'abril, en la localitat de Bicorb (València). Estaran algunes de les millors jugadores que juguen a la modalitat de One Wall, i de la provincia de Castelló, estarà Carmen de Castelló, en la selecció sub-15. En aquesta última categoria segueixen entrenant sis jugadores per veure finalment que esportistes es queden en la selecció que disputés el campionat d'Europa.