L'escola de Vila-real es corona reina del raspall al trinquet de Castelló

L'escola de Vila-real ha sigut la gran triumfadora després d'aconseguir tres ors i un bronze en els JECV que van viure la fase final provincial dels XXXVI dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de raspall d'iniciació. Les parties es van disputar en el trinquet de Castelló que va gaudir de la seua primera final oficial en una gran matinal, on estigueren presents els millors equips d'aquesta temporada.

L'escola de Vila-real va donar la gran sorpresa després d'aconseguir tres ors, en categoria benjamí, aleví i infantil i un bronze sent la gran triumfadora de la fase provincial de Castelló. En la categoria aleví es va viure la competició més disputada, ja que els quatre equips tenien un gran nivell i el guanyador es va decidir per xicotets detalls, ja que va quedar tot molt igualat. Almassora va aconseguir un or, en categoria cadet, una plata i un bronze, Onda guanyà dos plates i un bronze. Per la seua banda, Castelló de la Plana es va fer amb una plata i un bronze. El millor de la jornada va ser el gran ambient que es va viure en el poliesportiu entre tots els participants: jugadors, monitors, familiars i aficionats.

De eixa manera, en la categoria benjamí l'or el va aconseguir Vila-real. Almassora A finalitza en segona posició i tercer va ser Onda. La quarta plaça l'ocupà Castelló de la Plana A.

El millor aleví va ser l'equip de Vila-real A, que s'imposà a Onda. En tercera posició va finalitzar Castelló de la Plana i quart fou Almassora A. També va guanyar Vila-real a la categoria infantil, que va ser millor que Castelló de la Plana. Almassora A i Almassora B van ocupar la tercera i la quarta posició respectivamente.

Per últim, a la categoria cadet el guanyador va ser l'equip d'Almassora. En segona posició va acabar Onda, i Vila-real i Castelló de la Plana foren tercer i quart.

Lliurament de premis

Els encarregats de lliurar els trofeus i medalles als finalistes foren el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana, Pedro López; el regidor d'esports de Castelló, Enric Porcar; la president del CPV Castelló, Noe Torrijos i Pepe Mezquita, un dels millors jugadors professionals de la modalitat d'escala i corda que ha donat la província. Es deu senyalar que els campions d'aquesta fase provincial jugaran una nova ronda contra els campions d'iniciació de València Nord, després de les vacances. Els campions de la Safor s'enfrontaran als campions de la Ribera, en la part sud en la competició d'iniciació.