La música independiente se adueña del SanSan Festival en Benicàssim

El festival SanSan de Benicàssim arrancó el pasado jueves con las actuaciones de Iván Ferreiro o Celtas Cortos y ayer viernes celebró su segunda jornada con los conciertos de Lori Meyers, Varry Brava y Despistaos, entre otros. Sin cambios significativos con respecto al año anterior, el festival espera alcanzar en su segunda edición en Benicàssim las 30.000 asistencias durante los tres días que se prolonga. El SanSan se despedirá hoy sábado con las actuaciones de The Royal Concept, Sidonie o Juanito Makandé.

El SanSan celebra esta Semana Santa su segunda edición en Benicàssim con el objetivo de asentarse y buscar su espacio entre la amplia oferta de festivales de Castelló. Al igual que en 2017, los accesos en coche a la zona de aparcamiento se realizan a través de la CV-148 o carretera del Desert para descongestionar la N-340.

Para abandonar el recinto en vehículo es obligatorio salir por la N-340 en dirección Castelló y en caso de querer cambiar de sentido hay que salir por el desvío de Montornés. Estas medidas se implementaron también en el FIB.

A diferencia de otros festivales de música que se celebran en Benicàssim, como pueden ser el FIB o Rototom, en este caso se volvió a reducir el espacio de la zona de conciertos ya que la asistencia no es tan masiva como en los otros dos eventos. El recinto cuenta con dos escenarios, Negrita y Budweiser, una carpa de dj´s y una zona de food trucks.

La llegada escalonada del público propició que no se dieran colas significativas en la entrada. La organización bajó los precios de la bebida, aunque también algunos formatos de recipiente eran más pequeños.

En cuanto a los conciertos, el líder de Los Piratas Iván Ferreiro, La MODA, Txarango y Celtas Cortos fueron quienes congregaron un mayor nuevo de público el jueves. Los andaluces Lori Meyers fueron ayer quienes arrastraron más gente en el escenario grande.

El cartel de ayer incluyó también a los grupos Varry Brava, Elefantes y Despistaos y los dj´s The Zombie Kids. El SanSan volverá este sábado con su última jornada con las actuaciones de The Royal Concept, Juanito Makendé, Sidonie o Rulo y la Contrabanda. El cartel no incluye ningún artista de Castelló.