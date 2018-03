Pablo de Borriol es recupera en Vila-real

el jugador professional pablo linares de borriol segueix amb la recuperació de la seva lesió en l'espatlla dreta. Després de passar pel quirofano el dia 17 del passat mes de gener, Pablo es troba recuperant-se en les instal·lacions del Vila-real, on els preparadors físics i fisios del club estàn prestant els seus serveis a la jove promesa de Borriol, per a conseguir que puga tornar a competir el més prompte posible. El jugador del club de Borriol també ha finalitzat les sessions de plasma que li han efectuat en el Hospital Clínic de Barcelona, on va ser intervingut setmanes enrere, perquè millori més ràpidament.