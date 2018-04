DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO

Y el 20 de junio de 2018 nuestro hijo cumplirá 17 años; y si Bruno tiene un buen día, celebraremos su cumpleaños, que habremos preparado con todo el cariño y lujo de detalles. Como siempre hemos hecho, intentando atender sus necesidades, creyendo siempre en su capacidad para ser feliz. Ese es nuestro lema. Todos los días del año son días de concienciación, de sensibilización y visibilización, de comprensión - sin compasión. Todos los días, en mayúsculas, rompiendo barreras y rompiendo moldes (¿Por qué no?), apostando por una inclusión- que Bruno no facilita demasiado; intentando adaptar una realidad que la misma sociedad se resiste a adaptar. No, no es fácil. Pero, ¿por qué imposible?.

Diagnóstico, atención temprana, tratamiento farmacológico, no farmacológico, terapias alternativas, psicoterapias, escolarización (centro ordinario, centro específico), actividades extraescolares, normalización, profesionales, recursos humanos, la música, el deporte?.. y una gran lista de ensayos y errores, éxitos e intentos fallidos van guiando nuestras vidas: la de Bruno y su familia.

Padres cuidadores, padres terapeutas, formados y formadores, sufridores en silencio, acompañantes incansables; un gran equipo, sí; pero somos pocos. Bruno nos necesita y necesita que nuestra ayuda sea fuerte, firme y constante.

Necesitamos aunar esfuerzos, sumar conocimientos y compartir aprendizajes. Su incomprensión y rigidez exige nuestra comprensión y voluntad de entender su realidad. Necesitamos colaboradores, profesionales, acompañantes, dispuestos y predispuestos a convivir con Bruno y su autismo (único y auténtico), dispuestos a enseñar y aprender, a compartir, a ayudar.

También necesitamos familias que apoyen y compartan un proyecto de vida digna para personas que, como Bruno, merecen grandes proyectos llenos de ilusión. No siempre hay que crear nuevos recursos, puede que solo sea necesario adaptarlos. No existe el traje para todos pero todos tienen derecho a traje.

Queremos poder ampliar ese gran pero insuficiente equipo de dos padres que en estos momentos solos no somos capaces de avanzar.