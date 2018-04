Los vecinos de les Amplàries centrarán los esfuerzos en su nuevo partido político

La plataforma vecinal Playa les Amplàries, que agrupa a residentes y propietarios de la urbanización Marina d'Or de Orpesa, ha celebrado su asamblea general de Semana Santa. La plataforma ha decidido centrar sus esfuerzos en «potenciar» su candidatura política de cara a los próximos comicios municipales de 2019, que presentaron públicamente en verano de 2016. Los vecinos han dejado atrás las manifestaciones «ya que los políticos no nos han querido escuchar», por lo que se centrarán en la candidatura de Asociación Vecinal Amplàries (AVAM).

«La plataforma fue creada hace siete años. Durante los cuatro primeros años intentamos por todos los medios buscar soluciones a los problemas que afectan a nuestra zona mediante el diálogo. Los años siguientes tomamos acciones más reivindicativas con las manifestaciones, pero los políticos del ayuntamiento no nos han querido escuchar», explicó el portavoz de la plataforma Playa les Amplàries, Martín García, que añadió que presentarse a las elecciones municipales «es la única salida que nos han dado al no escucharnos».

«Se tratará de un partido independiente, sin siglas, que no será ni de izquierdas ni derechas. Queremos centrarnos en los temas que afectan a toda Orpesa, no solo a les Amplàries. Los problemas del pueblo ya los conocemos, nosotros queremos aportar soluciones», dijo García, que confirmó que «yo no me presentaré». Quieren incluir en su lista a vecinos de todo el término municipal. «No todo el mundo está contento con los políticos que tenemos», indicó García, que dijo que configurar esta lista «es el único camino que nos han obligado a tomar». Tras un año sin manifestaciones, la plataforma no tiene intención de movilizarse de nuevo.



La Asociación Cultural Amplàries, agrupación vinculada a la plataforma que gestionó el punto de lectura de les Amplàries, celebró también su reunión de Semana Santa. El encuentro se centró en la situación de la caseta de madera. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Orpesa recuperó el año pasado su uso, ya que la instalación pertenece al grupo Marina d'Or, con la intención de abrir un punto de lectura municipal. Este nuevo servicio municipal abrió sus puertas a mediados del pasado mes de marzo.

«Consideramos que la caseta sigue siendo nuestra», dijo Martín García, que recordó que la agrupación vecinal llevó la recuperación del uso de estas instalaciones a los juzgados de Castelló ya que «consideramos que tenemos derecho a un tanteo sobre la caseta al haberla estado gestionando tantos años. El ayuntamiento reclamó su uso, pero nosotros también lo hicimos». Martín García finalizó señalando que «esperemos que antes de final de año se pueda aclarar a quien pertenece la caseta». Las dos asambleas se celebraron en los jardines de Marina d'Or.