«La clave de la Davis es pensar en el grupo por delante de lo individual»

Tras una primera llamada a la que tuvo que renunciar por lesión, desde 2014 Roberto Bautista se ha convertido en un habitual de las convocatorias nacionales para la Copa Davis. Llega en un buen momento y con ganas de aportar su granito de arena.

Roberto Bautista (Castelló, 1988) afronta la eliminatoria contra Alemania de la Copa Davis desde la décimo séptima posición del ranking ATP. La progresión experimentada en las últimas temporadas le ha llevado a ser ya un habitual en las últimas convocatorias para la Copa Davis y en esta ocasión no ha sido menos. El castellonense, que antepone el grupo a su objetivo particular, intentará aportar su granito de arena al equipo y disfrutar del ambiente que se espera en la Plaza de Toros de València a partir de este viernes.

Aunque esta no es la primera vez, ¿qué supone para usted ir convocado con la selección española para la disputa de la Copa Davis?

Siempre es un orgullo representar a tu país. La Copa Davis es una competición que me encanta y jugar en equipo te hace sentir cosas diferentes. Aunque no sea la primera vez, siempre es especial participar en esta competición.

Concretamente es su séptima citación con España y segunda con Sergi Bruguera al frente. Es importante contar con su confianza, ¿no?

Sí, por supuesto. Sergi siempre me ha transmitido su confianza a pesar de no tener la mejor de las actuaciones en Marbella y le agradezco que continúe apostando por mi como jugador. Sabemos que tenemos muy buenos jugadores y no es fácil para hacer una lista definitiva, así que estoy muy agradecido por su confianza y también por su apoyo durante toda la semana.

¿Cómo recuerda su primera citación?

La primera citación fue en Australia en 2014 pero no pude asistir finalmente porque tuve una lesión. Luego llegó la de Alemania, con el debut y fue algo que me hizo muy feliz, fue una recompensa muy grande a muchos años de trabajo, dedicación, etc... Ya que la culminación de uno de nuestros objetivos es ser jugador de Copa Davis.

El año ha arrancado con fuerza, ¿llega esta eliminatoria en uno de sus mejores momentos?

Llego tranquilo, llego contento con mi día a día y con muchas ganas de estar a disposición del equipo para sumar de la manera que sea. Esa es la clave de la Copa Davis: pensar en el grupo por delante de lo individual.

Esta eliminatoria se juega en València, ¿cómo influye el jugar 'en casa? ¿Hay más responsabilidad o más presión?

La responsabilidad siempre es grande juegues donde juegues. Representar a tu país lo es ya de por sí, pero quizás el jugar en casa te remueve alguna cosa más por dentro. Siempre tienes ganas de hacer un buen papel y de dedicar buenos momentos a tu gente, pero en general te diría que lo mismo: sabemos lo que representamos y somos perfectamente conscientes de que jugamos por un país entero cada vez que venimos a la Davis.

¿Qué ambiente esperan en la Plaza de Toros?

Ambientazo seguro! València es una ciudad espectacular para un evento de este nivel. La gente se va a volcar con el equipo desde el minuto uno, las fechas son propicias, el clima increíble y creo que nadie debería perdérselo.

¿Cómo ve la eliminatoria ante Alemania? ¿Dónde puede estar la clave?

La clave será pensar que cada paso será clave. Va a ser una eliminatoria durísima porque los alemanes vienen de descuadrar a Australia en casa. Son grandes competidores y debemos preparar a la gente para que sea consciente de que nos enfrentamos a una eliminatoria durísima, en la que habrá que saber sufrir todos los momentos, así que todos debemos remar desde el viernes para que intentemos superar esta eliminatoria.

El sorteo es este miércoles. Tener en el equipo a Rafa Nadal para la ocasión es un plus pero, ¿va a ser más difícil jugar?

No importa quien juegue, importa el grupo y ya veremos por quién se decanta el capitán. Somos un buen grupo de jugadores de nivel y todos estamos preparándonos para estar listos si nos necesita. Obviamente, si Rafa está en condiciones debe ser quien nos lidere como lo ha hecho en tantas y tantas ocasiones.