El transporte tilda de «migaja» la bonificación en la AP7 y reclama que se extienda a la provincia

Los empresarios del transporte provincial de mercancías califican de «migajas» las bonificaciones del 50 % anunciadas en el presupuesto del Estado de 2018 para camiones en la AP7 entre Peñíscola y l'Hospitalet de l'Infant. La patronal considera insuficiente solo el tramo norte de Castelló y recuerda que su aplicación depende de la aprobación de las cuentas, que no tienen garantizadas la mayoría suficiente.

El Ministerio de Fomento, tal como publicó ayer este diario, ha incluido en su presupuesto 12,1 millones para aplicar descuentos al tráfico pesado en el trazado norte de Castelló y sur de Tarragona para que se desvíen de la N340 y la N240. Para las transportistas de Castelló, esta medida queda lejos de las necesidades de la provincia. Afirman que esta propuesta abarca sobre todo la zona de Tarragona mientras en Castelló comprende una pequeña parte, desde Peñíscola a la frontera de Tarragona. Recuerdan, además, que desde Cabanes a Tarragona no existe una autovía gratuita de alternativa a la AP7.

El trazado en cuestión anunciado por Fomento recoge 35 kilómetros en Castelló y 68 en Tarragona. La patronal provincial del transporte reclama que las bonificaciones del 50 % se extiendan de Almenara a Tarragona a fin de descongestionar la Cv10 -autovía de la Plana que transcurre más al interior-. Subraya que la CV10 abarca ahora el tráfico pesado del «corredor mediterráneo». La Generalitat, que es su titular, se ha visto obligada a llevar a cabo obras de mejora en varios tramos al presentar deficiencias al registrar más tráfico del previsto.

Asimismo, los empresarios resaltan que la Cv10 no está desdoblada desde Cabanes y que desde este último lugar como opción a la AP7 existen la Cv13 y N340, con un carril por sentido. Un informe de la asociación española de carreteras y de la patronal nacional de constructoras señala incluye a estos dos viales en la lista de puntos negros de accidentalidad.

El transporte de mercancías insiste en reivindicar la gratuidad de la AP7 una vez finalice su concesión, el 31 de diciembre de 2019. «Ya está amortizada», asevera su presidente, Javier Zaldívar. Esta posición también es defendida por la Generalitat y municipios de la provincia. El Gobierno asegura que no renovará el contrato de la concesionaria, pero no descarta la continuidad de unos peajes blandos en 2020. Al respecto, mantiene un total mutismo cuando se le pregunta sobre este asunto y no ha iniciado las obras de los nuevos accesos que se requieren si se retira el peaje. El presidente del PP de Castelló y portavoz de Fomento en el Congreso, Miguel Barrachina, insinuó los posibles peajes blandos.

Los presupuestos de 2018 mantienen en trámite los proyectos de prolongación de la autovía de la Plana o CV10 hasta la frontera de Tarragona, pero incluye en este ejercicio 1,5 millones de los 432 de coste y elude concretar el inicio de las obras al no planificar consignación en las siguientes anualidad. También retoma la variante de la N340 de Benicàssim, pero con 238.000 euros de los 2,6 millones en los que está valorada.

La patronal subraya que estaría dispuesta a estudiar peajes blandos en la AP7 cuando estuviera completo el desdoblamiento de la Cv10, pero remarca que todavía queda un largo camino para ello y defiende mientras tanto el rescate de la AP. Indica que su gratuidad distribuiría el tránsito pesado y ligero entre la AP7 y CV10.