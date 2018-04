Els trinquets de Vila-real i Borriol, parades de l'Escala i Corda Professional

L'activitat professional en la modalitat d'Escala i Corda a la província de Castelló es multiplicarà aquest cap de setmana amb la disputa de dos partides d'alt nivell, als trinquets de Vila-real i Borriol respectivament, que es convertiran en els principals punts d'atenció dins d'aquesta modalitat per als amants de la pilota.

La primera parada serà aquesta vesprada de divendres, dia 6 d'abril al Salvador Sagols de Vila-real, on a partir de les 18.30 hores la parella de Genovés II i Nacho s'enfrontarà a la formació de José Salvador i Pere. Una partida a priori molt igualada que comptarà amb veterania i joventut, i el duel de dos rests de diferents generacions, Genovés II vs José Salvador. També, té un gran interès el duel entre mitgers, Nacho ha destacat en la recent Lliga Professional mentre que Pere no va poder evitar que el seu equip quedarà eliminat a les primeres de canvi del torneig.

L'activitat continuarà aquest pròxim diumenge, dia 8 d'abril, al trinquet municipal de Borriol on a partir de les 17.30 hores s'anuncia de roig a la parella integrada per De la Vega i Àlvaro, i de blau a la formació de José Salvador i Bueno, en un interesant partit. Un duel que destaca per la joventut dels seus quatre protagonistes i per la presència del vigent subcampió de la Lliga, Bueno de Meliana. De ben segur que els aficionats que s'acosten fins al recinte de la Plana Alta podran gaudir d'una partida força interessant.