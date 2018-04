Xilxes, obligat a reccionar en El Corte Inglés de Galotxa

A falta de la partida contra el Riba-roja C, on deurien alçar-se amb la victoria l'equip de la Plana, el pròxim cap de setmana els jugadors del Xilxes A jugaran en casa, al trinquet Alvaro Navarro, davant el Massalfassar D. Un enfrontament on els de la Plana Baixa haurien de fer valer el factor canxa, per a guanyar-li al segon classificat, i mantindre's amb opcions de aplegar a la zona alta de la taula i continuar amb opcions dins d'aquesta competició.

En les quartes categories son els equips de Onda qui ocupen els primers llocs dels seus corresponents grups, el que mostra el nivell que està mostrant aquesta escola castellonenca. En quarta A es el Pepsi Max Onda A qui encapçala en solitari el grup 2, amb cinc punts per davant del Tamborí de Valencia. Ja en quarta B també el Pepsi Max Onda B domina el seu grup amb diferencia, ja que compta les seues partides per victòries.