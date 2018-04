de suspensos y aprobados

Esta semana que termina ha sido muy intensa en cuanto a las noticias que ha producido. En lo más alto se encuentra la comparecencia de Cristina Cifuentes ante la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre su famoso máster. El pasado jueves esa comparecencia ha sido portada de la mayoría de periódicos de difusión nacional de nuestro. En la gran mayoría los titulares se ha evidenciado que Cifuentes no ha convencido a nadie, son destacables los del ABC «Tocada pero no hundida» y el de El Periódico «Cifuentes no pasa el examen». Yo me he sentido un tanto decepcionado, puesto que –inocente de mí- esperaba que el pasado miércoles Cifuentes hubiera subido al estrado blandiendo su Trabajo de Final de Master (TFM) -como si de una justiciera espada Tizona se tratara- sobre las cabezas de la oposición. Nada de eso sucedió, la presidenta de la Comunidad de Madrid se limitó a aplicar el manual de emergencias (o de escapismo) del PP para cuando un dirigente se encuentra acorralado: negar las acusaciones, hacerse el ofendido, no dar ningún tipo de explicación, echar balones fuera, cargarle a otro el muerto y por encima de todo, dilatar al máximo la solución del caso.

La dirigente popular lo bordó, paso de la indignación a la chulería en un plis-plas al puro estilo de Esperanza Aguirre, para finalmente endosar toda la responsabilidad a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). En cualquier caso, ha quedado claro que ha recibido un increíble trato de favor, puesto que ella misma ha admitido, sin ningún tipo de rubor, que se matriculó fuera de plazo -tres meses después-, que nunca fue a clase a pesar de tratarse de un master presencial y que a ella le cambiaron los exámenes por trabajos. Por todo ello, la muy ofendida Cifuentes no ha dimitido.

Ahora, en la Asamblea de Madrid, el problema también está en el tejado de la oposición. El PSOE ha reaccionado presentando una moción de censura, que solo será respaldada por Podemos. Los de Ciudadanos se han visto obligados a hacer un juego de manos delante de toda la nación para no provocar la caída del gobierno de Cifuentes, y de la chistera han sacado no un conejo, sino una Comisión de investigación, para de ese modo intentar alargar la crisis hasta elecciones autonómicas de 2019. En el caso de la URJC su rector ya ha dado trasladado de la documentación a la Fiscalía, tras saberse que una de las profesoras, cuyo nombre aparece en el Acta del máster mostrado por Cifuentes dice que ese tribunal de defensa del trabajo no se celebró nunca y que su firma está falsificada.

Otros de los suspensos de la semana se lo lleva la partida de los Presupuestos Generales del Estado. En comunicado de prensa, Ernest Blanch, Secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Castelló, se ha quejaba amargamente de que otro año nuestra provincia queda abandonada a su suerte: otra vez nos quedaremos sin nuevos cuartes de la Guardia Civil para Almassora, Onda y Vilafranca y sin la nueva Comisaría para Vila-real. El dinero para obra pública como la A-7 o la N-232 es simbólico y otra vez se dejan prácticamente sin financiación las Cercanías con Vinaròs. El último suspensos es para el BAF, Brigades Antifeixistes de Castelló, que esta semana –como émulos de los CDR catalanes- han llenado de pintadas las sedes del PSOE y la del PP. Suspenso que se hace extensivo para el concejal del PP, P érez Macián, que se ha quedado tan pancho diciendo al decir que la impunidad con que actúa ese grupo se debe a la comprensión del bipartido PSOE-Compromís.

Pero todo no son malas noticias, un aprobado se ha ganado la Generalitat por haber transformado a pública la gestión del Hospital de Alzira que fue privatizada en su día por el PP. Así pues, con ello se termina con el falso mito de desde el sector privado la sanidad se gestiona mejor. Otra alegría para el caso de Castellón ya que esta ha sido una Pascua donde los niveles de turismo han sido más altos que nunca, se han batido récords, según la prensa local. No obstante, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón a dijo que se había producido un pinchazo en materia turística en un artículo publicado antes de terminar las Pascuas. Desde aquí le recomendamos encarecidamente que o bien se cambie de «bola de cristal» para adivinar el futuro o simplemente que opine sobre los hechos cuando estos ya hayan tenido lugar.

Por ello, este fin de semana tiene una oportunidad de oro para juzgar como se está gestionando la política turística desde el Ayuntamiento. Como estoy seguro que la opinión será favorable le recomiendo que este fin de semana se pasee por el Grao de Castellón y que disfrute con los magníficos actos programados dentro del evento «Escala a Castelló» y que se suba-como hizo el jueves la alcaldesa Amparo Marco- a uno de los imponentes veleros antiguos que estarán atracados este fin de semana en puerto. Le encantará la experiencia y además seguro que la brisa del mar le ayudará a relajarse.