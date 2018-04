Otra final para el Borriol en el Palmar

Ganar o hundirse. No le queda otra al Borriol de Jacint Guimerà que este mediodía tendrá que ganar sea como sea al Rayo Ibense en El Palmar. Todo lo que no sea ganar será dar un paso más hacia el descenso a Regional Preferente. El panorama no es muy halagüeño, pero toda sumar de tres en tres para ver si es posible dar alcance a las plazas de permanencia.

Los borriolenses enfrente tendrán a un rival que está alejando del descenso, pero no tiene garantizada aún la permanencia. Para esta cita el técnico Jacint Guimerá, que regresará tras cumplir el partido de suspensión, no podrá contar con el central Lalo Asín ni con el centrocampista Sergi Ripollés, que ante el Roda vieron la quinta cartulina amarilla. Tampoco estarán los lesionados Javi Mora y Adrián Villarrubia, este último de larga duración.

En el partido de la primera vuelta disputado en el campo Francisco Vilaplana Mariel el Borriol cayó derrotado por 2-0 en dos postreros goles anotados por Rafa Pina y Javi Navarro. El conjunto de la Plana Alta como local sólo ha sido capaz de ganar tres de los diecisiete partidos disputados ante su afición. Fue contra La Nucía, el Buñol y el Almazora.