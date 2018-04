Prueba de «play-off» en La Murta

A falta de siete jornadas para el final, el Castellón disfruta de una posición soñada. El equipo albinegro es líder, maneja cuatro puntos de ventaja con el más cercano perseguidor y conserva la inercia de los buenos resultados. El objetivo está cerca pero nadie puede pensar que está hecho. En el calendario orellut asoman escollos como el de hoy. A partir de las 11.30 horas el Castellón jugará en el feudo del Olímpic de Xàtiva, donde no ha ganado en ninguna de sus diez visitas. Los de Sergi Escobar afrontan una prueba de altura. Un ensayo de play-off en toda regla.

Los albinegros llevan 14 partidos sin perder, pero el Olímpic, que pelea por la cuarta plaza, se antoja un peligro evidente. El conjunto local examinará la capacidad competitiva del Castellón, que ha extraviado en las últimas semanas el rendimiento defensivo que caracterizaba al equipo durante los primeros meses de Escobar. Ahora el Castellón marca más, pero quizá encaja demasiado. Lleva cinco partidos seguidos recibiendo goles. Siete de los últimos ocho. Se está obligando a remontar, a marcar a capazos, a extremar la puntería para seguir ganando.

De momento le está saliendo bien, pero es ese quizá el único factor que alimenta dudas para los próximos desafíos. Escobar reconoció el pasado miércoles que al descanso comentó en el vestuario que no se reconocía en el juego desplegado por los suyos. Recuperar esa solidez es la prioridad albinegra en una jornada complicada. Sus rivales por el campeonato, Orihuela y Atlético Levante, se enfrentan a equipos de la zona media-baja (Crevillente y Silla).



Vuelve Pedra

En la citación hay novedades. Se cae el centrocampista Javi Rubio, que vio ante el Silla la quinta cartulina amarilla. Por decisión técnica quedan fuera los mediapuntas William e Iván Sales, y por lesión no volverá este año el lateral Luismi Ruiz. Por contra, regresa el pivote Ximo Forner, una vez cumplida su sanción, y vuelve el extremo Albert Pedra tras varios meses de baja. El joven Pedra es la principal novedad, pero no apunta al once titular. Escobar insinuó en la previa que realizará rotaciones, tras el partido entre semana. Seguramente formará con un once más rocoso: Castells en el pivote.

También hay bajas en el Olímpic de Xàtiva. Por lesión el portero Paco, el defensa Berna y el delantero Carrascosa, y por sanción los laterales Álex y Fran. El Olímpic rozó la victoria en Castalia en la primera vuelta. El empate in extremis de Cubillas no evitó la destitución de Frank Castelló y la promoción de Sergi Escobar. Una vuelta después, el Castellón es líder y el Olímpic apura sus opciones por la cuarta plaza.