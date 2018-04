Dani Raba: «No es ningún trauma bajar a reforzar al Villarreal B»

De hecho, de aquí a final de temporada es muy posible que juegue más partidos en Segunda B que en Primera. Y está asegurado que disputará el play-off de ascenso. Por eso el Villarreal no le tramitó ficha profesional, para así poder alternar un equipo y el otro. Pero lo que tienen claro los responsables técnicos del club de la Plana Baixa que para la campaña 2018-19 tendrá licencia profesional. Se quedará con el primer equipo.

Dani Raba es una de las pieza clave del filial. Se nota cuando él está tirando del carro junto al resto de compañeros. Es un plus más para una plantilla talentosa. El atacante, muy humilde, quita trascendencia. «Cuando yo no he estado el equipo igual ha obtenido buenos resultados también. Cuando juego lo doy todo porque formo parte de este equipo que va camino de clasificarse para disputar la fase de ascenso. Y será una experiencia muy bonita»

El gol anotado el sábado ante el Olot fue el tercero con el Villarreal B esta temporada. Un trallazo desde la frontal del área que se incrustó al fondo de las mallas. «Me alegré porque me reencontré con el gol. Hacía tiempo que no veía portería. Pero al fin y al cabo sirvió para ampliar la ventaja en un partido que al final se nos complicó. Sabíamos que el Olot tenía un gran equipo y en la segunda parte lo confirmaron. Sufrimos, pero este equipo también aprende a ganar sufriendo, que es ley de vida en Segunda División B», reconoció Dani Raba.

El cántabro suma 14 partidos con el filial amarillo, para un total de 1.155 minutos y tres goles. Es un futbolista que ha sabido madurar mucho en los dos últimos año y su talento le ha llevado a ganarse la confianza del primer equipo de la mano de Javi Calleja, y ha tenido una destacada aportación de partidos, minutos y rendimiento en Primera División, categoría a la que escalará definitivamente la próxima temporada.