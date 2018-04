Compromís per Benicàssim denuncia el 'bloqueo' tras la sentencia del golf

El Grupo Municipal de Compromís per Benicàssim denunció ayer lo que consideran «una situación de bloqueo total» por parte del equipo de gobierno local respecto a la zona del Cuadro de Santiago. El grupo recordó que tras una sentencia del Tribunal Supremo los PAI Benicàssim Golg 5 y 6 «no tienen posibilidades de desarrollo si previamente no se resuelven los proyectos actuales, ya que la adaptación a dicha sentencia, supone una modificación sustancial de los proyectos», al tiempo que manifestaron que «si en su momento, de verdad tenían la intención de salvar los PAI mencionados, deberían de haber modificado el PGOU al 2013, y en cambio, no lo hicieron».

Compromís per Benicàssim culpabiliza de la situación a la alcaldesa, Susana Marqués, y reveló ayer que «los técnicos de urbanismo del ayuntamiento ya elaboraron un informe jurídico el año 2013 marcando los pasos a dar para adaptar la planificación urbanística a la sentencia, ya pesar de todo, la señora Marqués no ha hecho absolutamente nada al respeto, y continúa sin hacer nada». Compromís culpa a la primer edil de no adaptar el PGOU para no tener que suspender el cobro del IBI de la zona, un hecho, a su juicio, «vergonzoso y abusivo».