«Escribí la carta en apenas un día, fue un momento de inspiración»

Adrián Alegre ha recibido un premio que no esperaba. Una tarde comenzó a escribir y descubrió que había algo diferente en él.

¿Se esperaba recibir el premio? ¿Qué ha sentido al recibirlo?

No me esperaba conseguir este premio, ha sido una sorpresa. Cuando comencé a escribir tuve un momento de inspiración y fui capaz de escribir cosas que no me salen normalmente.

¿En qué o en quién se inspiró para escribir la carta ganadora?

La inspiración me llegó en el momento. Ese momento de lucidez fue la clave. Quería hacer algo diferente, creé una subhistoria y me pregunté qué ocurriría si desaparecieran los militares. Tardé un día en escribirla y los días siguientes la revisé.

Tras el provincial, ¿cómo afronta ahora el concurso nacional?

No creo que gane el premio. Ahora participan 5o provincias y es más difícil. Aún así, siempre hay esperanzas.

Con este premio, ¿ahora tiene más ambición literaria?

Ganar siempre es positivo y la ilusión aumenta. Este premio me ha dado un mensaje motivador e intentaré seguir en esta línea para obtener más premios.