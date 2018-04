Els fruits de la internacionalització

Des de la seua creació, el Departament d´Economia de la Universitat Jaume I (UJI) sempre ha tingut clara la vocació internacional. Vam ser dels primers departaments no lingüístics a tenir professorat funcionari no espanyol. La política d´internacionalització aplicada des de fa temps es basa en tres línies de treball fonamentals.

La primera línia és la formació del nostre professorat. La majoria dels nostres doctors i doctores, a més de fer estades internacionals, en acabar les seues tesis busquen i troben feina en altres universitats, sobretot estrangeres. És possible trobar alumnes nostres, companys que han defensat la seua tesi a l´UJI, en universitats d´Alemanya, Suïssa, el Regne Unit, Àustria, Holanda, Austràlia, Grècia, Itàlia, Xile o la Xina, entre d´altres. Alguns, com els casos de Xile o la Xina, eren estudiants que retornen al seu país d´origen; l´altra gran majoria són companys i companyes que comencen la carrera professional investigadora i docent en altres països i que, després d´uns quants anys, retornen a Castelló i aporten al Departament una trajectòria sòlida quant a experiència docent i investigadora i també els seus contactes. Així, acabem teixint una xarxa que ajuda a la consolidació del Departament com un referent en el camp de l´economia.

La segona línia és la política sobre professorat indefinit. És important atraure professorat indefinit d´altres països que ve a establir-se a l´UJI. Es tracta de professorat que es funcionaritza, que majoritàriament prové de països de la Unió Europea i que ens aporta noves formes de fer i de transmetre el coneixement. Aquest professorat eixampla el nostre ventall d´especialització dins de l´àrea de l´economia.

No obstant l´anterior, no hem d´oblidar la necessària tasca d´aconseguir que el nostre professorat actual es motive i de retenir els valuosos professionals que clarament destaquen i que reben ofertes de treball d´altres universitats d´arreu del món. Davant aquest fet, ben poc en podem fer a causa de les restriccions a la promoció i la gran diferència salarial entre les universitats espanyoles i les d´altres països. Comptem en el nostre departament amb una economista que apareix en el lloc 52 de les millors economistes dones del món quant a publicacions en els últims deu anys.

La tercera línia de treball és l´atracció de professorat temporal no permanent. Aquest professorat arriba a l´UJI per a un temps determinat, normalment curt, i ens ajuda a posicionar-nos a Europa com a socis de xarxes o en projectes europeus, a més d´augmentar la visibilitat de l´UJI dins del panorama europeu i mundial. Malauradament, els fons i les convocatòries competitives per a aplicar aquesta política s´han anat acabant.

Com a fruit de aquesta política, volem remarcar alguns dels indicadors que ens han fet refermar en les línies de treball actuals. El primer indicador és la quantitat d´universitats i departaments que sol·liciten firmar acords de doble títol de grau i màster amb nosaltres, a més dels reeixits congressos internacionals que últimament hem organitzat i que ens fan visibles en l´àmbit mundial.

El segon indicador és la participació en diversos projectes europeus i la concessió d´una de les quatre úniques càtedres que va atorgar el Banc d´Espanya per a tot l´estat espanyol, juntament amb universitats de Barcelona i de Madrid. I, l´últim, probablement el més clar, és la nostra presència en els rànquings internacionals. L´àrea d´economia de l´UJI va començar sense tenir un grau propi. El Grau en Economia a l´UJI es va iniciar en 2010, i al principi ocupava llocs molt endarrerits en els rànquings nacionals i la seua presència era inexistent en els internacionals.

Avui dia, el prestigiós Rànquing de Shanghai col·loca l´àrea d´economia de l´UJI entre els llocs 200 i 300 del món. L´UJI com a universitat se situa entre la 400 i la 500 millors universitats del món. El posicionament és el segon millor dins de les cinc àrees de l´UJI que apareixen en l´esmentat rànquing.

Aquest rànquing, centrat a l´àmbit espanyol, ens situa al cinquè lloc empatats amb la Universitat de València, la Complutense de Madrid o la Universitat de Navarra, aquesta última privada. Com es pot observar, estem competint amb universitats amb una llarga tradició i antiguitat i amb universitats que ens superen àmpliament en dimensions. Tota la resta de centres universitaris de l´estat espanyol -uns 45 avaluats- estan per darrere de l´UJI, i també les altres universitats del País Valencià.

No obstant això, aquest indicador no és una excepció. Altres rànquings, com ara el confeccionat per la Universitat de Tilburg (Holanda), ens situen també entre les vuit millors universitats d´Espanya, com també ho fa el rànquing de la Universitat de Mont-real (Canadà), que confirma el nostre posicionament.

L´esforç per aconseguir la internacionalització és una tasca continuada que hem de seguir desenvolupant perquè la recerca està en permanent evolució. Creiem que, per al nostre Departament d´Economia, és una política encertada i que ja ha començat a donar els seus fruits.