Guimerà: «Iremos a Elda a ganar, no nos vale otra cosa»

El Borriol apura sus opciones de salvarse del descenso. Mañana juega en Elda contra el Eldense (18.00 horas) y allí a la escuadra que entrena Jacint Guimerà no le vale otro resultado que no sea el triunfo. Enfrente tendrá a un contrincante que luchar por un objetivo totalmente opuesto: ascender. «Iremos a Elda a ganar porque no nos vale otra cosa», aseguró el preparador.

Jacint Guimerà calificó al Eldense de «un buen equipo que sabe a qué juega, ya que tiene futbolistas de calidad, pero iremos a Elda a pelear el partido porque no nos vale otra cosa». Hay que recordar que el equipo borriolense es penúltimo en la tabla, a ocho puntos de la permanencia cuando sólo restan dieciocho puntos por jugarse.

«La salvación está complicada. No hemos ganado dos partidos seguidos y la pasada jornada perdimos en casa, ganó el Paiporta y encima nos espera un calendario difícil porque tras jugar en Elda visitamos al Castellón y al Atlético Levante y recibiremos en casa al Torre Levante», aseguró.

Hay que recordar que el Borriol tuvo el honor de estrenar el Nuevo Pepico Amat, de Elda, el 30 de septiembre de 2012, partido que ganó (1-0) el conjunto azulgrana. Para esta cita los borriolenses tendrán la baja del central Javi Mora y del lateral Adrián Villarrubia, pero recuperarán tanto a Sergi Ripollés como a Lalo Asín.