Herranz: «No, no me presento»

José Antonio Herranz, presidente del Colegio de Médicos de Castelló (Comcas), anuncia que no se presentará a las elecciones convocadas para el próximo 5 de junio. Herranz asistió ayer al acto de celebración del Día Nacional de la Atención Primaria (AP), donde confirmó sus intenciones de dar el relevo a otro «compañero».

Las próximas elecciones del Colegio de Médicos de Castelló contarán con una ausencia destacada: la de Herranz. El actual presidente del Comcas, que lleva en el cargo desde 2002, ha oficializado su negativa a presentarse como candidato a la presidencia tras días en los que sembró incertidumbre sobre su futuro.

En 2014, Herranz fue reelegido presidente del Comcas, a pesar de que en esa ocasión ya intentaron desbancarlo. Sin embargo, tras renovar su mandato cuatro años más, pone fin a una etapa que ha durado 16 años. «Ahora que se han convocado elecciones puedo anunciar que no presentaré mi candidatura», reveló Herranz.

La decisión ha sido premeditada y no la había hecho pública por «respeto» al resto de posibles candidatos. «Hace cuatro años dije que serían las últimas elecciones a las que me presentaba. Sin embargo, con el paso del tiempo, he guardado mi opinión por respeto total y absoluto al resto de compañeros», afirmó Herranz.

El actual presidente también anunció que, de momento, cree que habrá tres candidaturas: «Posiblemente se presente alguien de mi junta directiva, pero eso lo deben anunciar ellos. Espero y animo a que surjan más», sentencia el mandatario.

Herranz no ha querido desaprovechar la ocasión para valorar lo que supone ser presidente: «Pasar por la junta directiva de un colegio profesional desarrolla mucho el sentido de la profesión y el sentido corporativo. Esto lo queremos seguir manteniendo todos los médicos».

Desde 1994, el doctor José Antonio Herranz ha ocupado cargos de representación colegial, y fue elegido para la vocalía de Médicos Titulares. Después de cuatro años en el puesto, fue secretario general y llegó a la presidencia del Comcas en 2002. A partir de ahí, Herranz ha ocupado el cargo de presidente dentro del Colegio de Médicos. Con su renuncia a ser reelegido en las próximas elecciones pone fin a un legado de 16 años.

La reacción de la candidatura alternativa no se ha hecho esperar. El líder de la Nueva Alternativa Colegial, José María Breva, mostró su conformidad ante la renuncia de Herranz a ser reelegido: «Es una gran noticia que no se presente y se abra un nuevo horizonte para los colegiados».

Durante los últimos días, la candidatura alternativa ha exigido la convocatoria de unas elecciones que provoquen un cambio en el Comcas. «La sombra de 16 años de mandato es larga, y que pueda salir una candidatura renovadora desde dentro de la junta directiva es bastante utópico», subrayó Breva.