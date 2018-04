Borriana homenajea a las 55 víctimas de la represión franquista

«Se trata del más que merecido homenaje a aquellas personas que en nuestra ciudad sufrieron la represión franquista hasta el punto de que les costó la vida». Fueron las palabras del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Borriana, Vicent Granel, durante el segundo de los actos de las Jornades Memorial Democràtic, que este año alcanzan la tercera edición en la ciudad de Borriana. Y las pronunció en referencia al acto oficial que tiene lugar este sábado a partir de las 12:30 horas en el Cementerio Municipal de la capital de La Plana Baixa, dónde se descubrirá un monolito conmemorativo dónde quedarán para siempre reflejados los nombres y la procedencia de las 55 personas que sufrieron la represión franquista hasta su muerte.

Tal y como se ha informado desde el consistorio, «en el acto tomarán la palabra tanto un representante del Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, como una persona que representa a los familiares de las víctimas del franquismo en Borriana, y un representante municipal», antes de que se coloque la corona de laurel y se descubra el monólito. Han sido los artistas Juan Poré y José Ferrer quiénes se han encargado del diseño del monólito en el que se incluirán los nombres de las 55 personas, y en el que también se podrá ver un homenaje individual con las figuras geométricas que culminan la parte alta de la obra.

De esta forma, les Jornades Memorial Democràtic a Borriana que desde hace dos semanas se están llevando a cabo en la ciudad, rendirán un homenaje perpetuo en el Cementerio Municipal «que tantas veces se ha reclamado por parte de los y las familiares de las víctimas del franquismo y que todavía no se había culminado con ningún homenaje que en este caso ya será permanente y servirá para no olvidar lo que sucedió en nuestra ciudad, ya que como siempre hemos querido trasladar desde el Memorial Democràtic, quien no recuerda su pasado está condenado a repetirlo». Será el penúltimo acto de las Jornades Memorial Democràtic, ya que la conferencia sobre la «Evolució del vot de les dones a Espanya» que tenía que celebrarse el pasado jueves ha quedado aplazada hasta el próximo día 19 a las 19:00 horas en el mismo Salón de Plenos Municipal.