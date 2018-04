El Csif reclama sustituir a los médicos de baja o pagar las horas extras al resto

La Central Sindical independiente (Csif) denunció ayer que la Generalitat Valenciana «incumple sistemáticamente» el acuerdo de 14 de julio de 2006 por el que se regula la cobertura de la asistencia sanitaria a los usuarios mediante el refuerzo y las sustituciones en los equipos de atención primaria. Asimismo, el sindicato presentó una reclamación por el impago de las horas extras (acumulación de cupos) que tienen que asumir los médicos, enfermeros y matrones porque no se realizan dichas sustituciones. Según la central sindical, la Conselleria de Sanitat se estaría ahorrando 3.405 euros al mes por la sustitución de un médico y 2.320 en el caso de enfermeros y matrones. Asimismo, en el caso de las horas extras en el mismo horario, el importe sería de 1.891 en el caso de los médicos y 1.229 para matrones y enfermeros. Si las horas extras se realizan a continuación de la jornada laboral, el importe asciende a 2.800 euros para los médicos y 1.881 para enfermeros y matrones. Cabe señalar que las cantidades son en bruto. A este respecto, el juzgado de lo contencioso administrativo administrativo número uno de Castelló ha fallado varias sentencias en las que reconoce a los empleados sanitarios en derecho a cobrar las horas extras por acumulación de cupos. Según las sentencias, la conselleria debe pagarles 1.271.40 euros en uno de los casos, y 5.026.15 en otro de los casos.

El sindicato explica que la sustitución de los profesionales es la forma más adecuada para garantizar la calidad de la asistencia prestada al paciente y reclama que el cupo debe ser la excepción, «ahora bien- aclaran- que sea la excepción no significa que se pueda hacer de vulnerando la ley como está haciendo Sanitat».

«Médicos, enfermeros y matrones están atendiendo a los pacientes de otro personal sanitario sin cobrar, es decir, asumen una carga de trabajo porque la Administración no sustituye y esa remuneración que está estipulada por ley debe reclamarse» explica Csif. En referencia a estos cupos adicionales en vacaciones, ya sean tras libranza de guardia o por no sustitución de incapacidad temporal (IT), «Sanitat no cumple con la normativa puesto que está sustituyendo muy poco y se carga sobre la espalda de otros sanitarios, sin pagarles, la atención de pacientes cuyo SIP no les corresponde, aclaran.

«Este derecho de actividad está contemplado no solo para el período vacacional sino también en libranzas o bajas laborales no se sustituye al titular y otros profesionales atienden a esos pacientes. Estas disfunciones derivan en el conocido caos asistencial de Castelló ciudad y muchos ambulatorios de otros municipios con especial incidencia en Semana Santa, verano o temporada de gripe», aseguran.