Em faig ressó de les paraules de l´amic Pere Fuset, regidor a la ciutat de València, a Twitter: ni la reina Letizia podrà tapar la discriminació que patim els valencians i les valencianes en els Pressuposts Generals de l´Estat. PP i Ciudadanos tornen a deixar-nos en el furgó de cua de les inversions. Tal com estan les coses actualment -i només en el cas que s´executen el 740 milions d´inversions promeses en el nostre territori- rebríem només 149 euros per habitant. Per tal que es facen una idea del menyspreu de l'Estat als valencians, la mitjana estatal és de 217euros per habitant i la diferència respecte a territoris com Cantàbria (en què es reben 469 per habitant) i a Castella i Lleó (413 euros) és abismal.

La diferència en el finançament respecte a la mitjana espanyola creix cada vegada més. És a dir, que si l'any passat rebíem 66 euros menys per habitant, enguany estarem 67,6 euros per davall de la mitjana. No és que Rajoy ens veja com a ciutadans i ciutadanes de segona, sinó que ens asseu a l'última fila mentre veiem com els euros volen amb trens d'alta velocitat que no ho són i obres de regeneració de la costa que no solucionen els problemes i només fan que minar la confiança de la ciutadania en les promeses del govern estatal.

I així, ofegats en este pou, estem des de l'any 2002, amb un deute històric de més de 15.000 milions d'euros. Necessitaríem més de 344 milions addicionals perquè els diners que rebem per a inversions correspongueren al nostre pes poblacional. Enguany el PP ens ha tornat a posar de cara a la paret amb la complicitat de Ciudadanos. L´un i l'altre llastren el nostre creixement econòmic i el desenvolupament del territori valencià. Perquè PP i Ciudadanos han preferit no incloure ni un euro per a crear la línia de rodalia Castelló-Vinaròs, ni destinar cap cèntim a contribuir que les administracions lluitem contra la violència masclista. Tampoc preveuen fer cap inversió al litoral de la Plana, a pesar que a finals de febrer, fa menys de dos mesos, el PP hi va prometre una inversió de vora 8 milions d'euros per millorar les nostres costes.

Els valencians i les valencianes representem el 10% de la població de l'Estat. Treballem i contribuïm amb els nostres impostos a unes arques estatals que, quan arriba l'hora de repartir, només ens donen la meitat del que ens correspondria. No volem rebre més diners que ningú. Volem que es solucione una deficiència històrica, que el repartiment de diners siga igualitari i que mai més l'argument per no construir un col·legi, millorar una carretera o garantir el transport públic siga que no hi ha diners.